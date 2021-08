La coupe du monde à XIII reportée, Witt à Provence rugby... Ce qu'il ne fallait pas manquer hier ☕

La Coupe du monde de rugby à XIII reportée à 2022

La nouvelle est tombée jeudi matin, les responsables de la Rugby League World Cup 2021 ont annoncé le report de la Coupe du monde qui devait avoir lieu cette année en Angleterre. La raison de ce report sonne presque comme une évidence, la situation sanitaire actuelle ne permettant pas d'organiser un rassemblement aussi important.

La FFR XIII et la fédération internationale travaillent déjà sur la préparation l'édition de 2022 et la possibilité de réaliser des rencontres de préparation cet automne. Un tournoi à trois ou quatre nations est également à l'étude.

Witt arrive en renfort à Provence Rugby

Provence Rugby a officialisé ce mercredi soir la signature du troisième ligne Quentin Witt. Passé par Oyonnax, Bourg-en-Bresse et dernièrement Soyaux-Angoulême, le joueur de 31 ans (1,92 m ; 104 kg) totalise 111 matchs de Pro D2. Witt viendra notamment pallier l'absence de Grégory Annetta, opéré du rachis lombaire.

Les 5 nouvelles règles bel et bien appliquées à toutes les catégories

En juin dernier World Rugby avait dévoilé cinq nouvelles règles destinées à mieux protéger les joueurs en réduisant le nombre de collisions. Ce jeudi matin, la Fédération Française de Rugby a dévoilé que ces nouvelles règles seraient appliquées à toutes les compétitions, toutes catégories confondues.

Que l'on joue en Top 14 ou en Fédérale 3 il n'y aura pas de différence, des plus grands aux plus petits il faudra intégrer et respecter ces cinq règles :

La composition des Wallabies pour affronter les All Blacks

La compétition opposant la Nouvelle-Zélande à l'Australie démarre samedi, à l'Eden Park d'Auckland (9h05 heure française). Pour se mesurer aux All Blacks, Dave Rennie peut compter sur le retour du polyvalent Jordan Petaia, absent contre la France en raison d'une blessure. Ce dernier remplace l'ailier Marika Koroibete, non retenu pour avoir violé les protocoles en sélection. Nic White étant toujours indisponible (genou), c'est Tate McDermott qui est reconduit au poste de demi de mêlée.

Le XV des Wallabies : 15. Tom Banks ; 14. Jordan Petaia, 13. Len Ikitau, 12. Hunter Paisami, 11. Andrew Kellaway ; 10. Noah Lolesio, 9. Tate McDermott ; 7. Michael Hooper (cap.), 8. Harry Wilson, 6. Rob Valetini ; 5. Lukhan Salakaia-Loto, 4. Darcy Swain ; 3. Allan Alaalatoa, 2. Brandon Paenga-Amosa, 1. James Slipper.

Les remplaçants : 16. Jordan Uelese, 17. Angus Bell, 18. Taniela Tupou, 19. Matt Philip, 20. Fraser McReight, 21. Jake Gordon, 22. Matt To’omua, 23. Reece Hodge.

La composition de la Nouvelle-Zélande face à l'Australie

Les Blacks débuteront la rencontre sans Barrett sur la pelouse. Beauden, Jordie et Scott figureront en effet sur le banc des remplaçants. C'est donc Richie Mo'unga qui sera chargé de mener le jeu néo-zélandais, aux côtés d'Aaron Smith.

Le XV des All Blacks : 15. Damian McKenzie ; 14. Sevu Reece, 13. Anton Lienert-Brown, 12. David Havili, 11. Rieko Ioane ; 10. Richie Mo’unga, 9. Aaron Smith ; 7. Dalton Papalii, 8. Ardie Savea, 6. Akira Ioane ; 5. Samuel Whitelock (cap.), 4. Brodie Retallick ; 3. Nepo Laulala, 2. Codie Taylor, 1. George Bower.

Les remplaçants : 16. Dane Coles, 17. Karl Tu’inukuafe,18. Angus Ta’avao, 19. Scott Barrett, 20. Luke Jacobson, 21. Brad Weber, 22. Beauden Barrett 23. Jordie Barrett.