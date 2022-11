Willis à Toulouse, Iturria à Bayonne... Les 5 infos de ce jeudi

Jack Willis arrive à Toulouse avec effet immédiat

Le Stade toulousain pourra compter sur un nouveau troisième ligne aile pour le reste de la saison. Jack Willis, qui évoluait chez les London Wasps depuis 2016, change de pays et de club pour rejoindre Ernest-Wallon. Âgé de 25 ans, celui qui arrive en qualité de joueur additionnel bénéficie, déjà, d'une belle expérience en Premiership, en Coupe d'Europe (plus de 80 matchs avec les Wasps), mais également au niveau international. Le frère aîné de Tom, qui lui s'est engagé à l'UBB, compte en effet 5 sélections avec le XV de la Rose depuis 2020.

L'Aviron bayonnais a annoncé ce jeudi en fin de journée la signature d'Arthur Iturria. Le troisième ligne de Clermont débarquera en fin de saison dans le club basque pour quatre saisons. Une recrue de choix pour le club promu, qui retrouve un joueur qu'il a formé.

Lors de la mise en place au RCT Campus, ce jeudi matin, l’international français avait la chasuble de titulaire. Six mois après sa dernière rencontre, le môme de Vire va goûter de nouveau à la compétition face à Paris, avec le maillot du Rugby club toulonnais, pour la 11e journée de Top 14.

Jones nomme un pack XXL pour affronter les Boks

Le sélectionneur Eddie Jones a choisi de titulariser le pilier Mako Vunipola et le talonneur Jamie George dans le XV d'Angleterre, dont il a divulgué la composition jeudi, pour le choc contre l'Afrique du Sud samedi (18h30 française) à Twickenham. Eddie Jones, qui s'attend à un énorme combat physique face à des Springboks dont la réputation dans ce secteur n'est plus à faire, espère ainsi apporter plus de puissance à son pack. Pour ce faire, il a titularisé au numéro 6 Alex Coles, habituel deuxième ligne de 2,07m.

Le XV de départ de l'Angleterre : 15. Steward ; 14. Freeman, 13. Tuilagi, 12. Farrell (cap.), 11. May ; 10. Smith, 9. van Poortvliet ; 7. Curry, 8. B. Vunipola, 6. Coles ; 5. Hill, 4. Itoje ; 3. Sinckler, 2. George, 1. M. Vunipola.

Remplaçants : 16. Cowan-Dickie, 17. Genge, 18. Stuart, 19. Ribbans, 20. Simmonds, 21. Youngs, 22. Slade, 23. Nowell.

Paul Biémouret est décédé ce jeudi à l'âge de 79 ans. Il avait été 19 fois international à la charnière du XV de France des années 1960 et 1970. On le surnommait "Bras de fer". Paul Biémouret avait brillé au plus haut niveau sous le maillot du SU Agen. Il fut notamment champion en 1966 avec le club lot-et-garonnais.