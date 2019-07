Willemse forfait, Taofifenua appelé, décès d’une légende des Springboks… Les 5 infos de ce mercredi

Taofifenua appelé pour la Coupe du monde

Paul Willemse forfait suite à des examens médicaux non concluant, le staff du XV de France a dû pallier ce manque dans les plus brefs délais. Et c’est le Toulonnais Romain Taofifenua (28 ans ; 12 sélections) qui va intégrer le CNR de Marcoussis sans pour autant être sûr de s’envoler pour le Japon en septembre prochain. Un choix cohérent, les deux joueurs ayant deux profils puissants similaires.

Légende des Springboks, James Small s’est éteint

Ailier mythique des Springboks entre 1992 et 1997, James Small (1m85 ; 89kg) est décédé à l’âge de 50 ans d’une crise cardiaque. Champion du monde en 1995 avec l’Afrique du Sud et vainqueur de la Currie Cup la même année avec les Natal Sharks. Véritable star du rugby mondial, James Hall a également participé à la toute première tournée des Lions britanniques et Irlandais en 1997.

tweet

Toulouse : le nouveau maillot extérieur dévoilé

Ce mercredi matin, le champion de France 2019 et son équipementier, l’américain Nike ont dévoilé le nouveau maillot que porteront les partenaires de Jerome Kaino hors de leurs bases pour l’exercice 2019-2020. Nike propose une nouvelle fois un design épuré, moderne, et opte pour le blanc dans cette tunique extérieure. Reste à connaître le maillot que les Toulousains porteront à domicile ou le rouge devrait faire son apparition.

Les Bleues s'inclinent contre les Anglaises

Dans une rencontre rythmée par un engagement de tous les instants, les Bleues auront mené toute la partie avant que la trois-quarts centre anglaise Scarratt ne vienne briser les rêves tricolores sur pénalité (72ème, 20-18). De quoi donner énormément de regrets aux protégées d’Annick Hayraud qui auront fait la course en tête toute la partie.

Une nouvelle arrivée à Brive

Après avoir reporté la Gallagher Premiership avec les Chiefs d’Exeter en 2017, le deuxième-ligne Mitch Lees (1m96 ; 122kg) vient de s’engager avec le CABCL pour les deux prochaines saisons. A 30 ans, l’Australien totalise 61 rencontres de Premiership et 17 de Champions Cup. Il viendra apporter toute son expérience au promu dans sa quête de maintien.