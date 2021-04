West devrait prolonger, Sexton forfait face à La Rochelle... Les 5 infos pour commencer la journée

Le Leinster sans Sexton pour défier La Rochelle

Le club irlandais a annoncé aujourd'hui le forfait de son ouvreur Jonathan Sexton pour la demi-finale européenne à La Rochelle (dimanche 16 heures). L'expérimenté demi d'ouverture n'est visiblement pas remis de sa commotion cérébrale contre Exeter en quarts de finale de Champions Cup. Ross Byrne devrait porter le numéro 10 au stade Marcel-Deflandre.

Brive reprend le chemin de l'entraînement

Une semaine après une cascade de tests positifs au Covid-19, les Brivistes ont repris less entraînement aujourd'hui. Seulement un cas a été révélé positif aujourd'hui, les Coujoux peuvent donc se préparer pour le déplacement à Clermont (samedi, 17h45). Pour rappel, cela fait plus d'un mois que les Corréziens n'ont pas disputé une rencontre officielle.

La LNR rejette le projet de gel des montées /descentes

Selon les informations de RMC Sport, le comité directeur de la Ligue a rejeté le projet de certains présidents (Pau, Bayonne, Soyaux-Angoulême) de geler les équipes de Top 14 et Pro D2 pour la saison prochaine. Cette décision n'est pas surprenante et met ainsi fin aux velléités de certains dirigeants de clubs. Il y aura donc bien des montées et des descentes cette saison dans l'Élite française

West devrait prolonger à La Rochelle

Selon nos informations, le demi d'ouverture du Stade rochelais Ihaia West semble parti pour rester sur les bords de l'Atlantique. Longtemps sollicité par de équipes françaises ou anglaises, le Néo-Zélandais devrait rester deux années de plus chez les Maritimes. Ce revirement de situation (lui qui est en fin de contrat) intervient suite aux très bonnes performances de l'ancien All Black ces dernières semaines.

Le Top 14 signe avec Betclic

La Ligue a annoncé aujourd'hui avoir noué un partnenariat économique et stratégique avec le site de paris en ligne Betclic. Cette association est en fait née depuis la 21e journée de Top 14 et sera effective jusqu'à la saison 2023-2024. Le but de ce partenriat est d'attirer une nouvelle cible vers le rugby français : les Millenials (personnes nées entre les années 1980 et 2000).