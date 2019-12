Webb quitte Toulon, Malafosse vers Brive… Les 5 infos qu'il ne fallait pas manquer ce lundi

Webb quittera Toulon à la fin de la saison

Comme annoncé par le Midi Olympique il y a quelques jours de cela, Toulon vient d’officialiser le départ du Gallois Rhys Webb en fin de saison. Le demi de mêlée va rentrer au Pays de Galles un an avant la fin de son contrat. LE RCT a indiqué libérer l’international Gallois "pour des raisons familiales". Plusieurs pistes sont à l'étude du côté de la Rade, dont notamment celle menant à l'Agenais, Paul Abadie.

Malafosse libéré par Pau

La Section Paloise et le deuxième ligne Dan Malafosse ont décidé "d’un commun accord de mettre un terme à leur collaboration". Le club l’a annoncé sur son compte Twitter. Le joueur va rebondir très vite, puisque qu’il devrait revenir en tant que joker médical dans son ancien club de Brive, jusqu’à la fin de la saison. Une bonne nouvelle pour le promu qui retrouve un joueur puissant et très mobile.

Deux cadors de Top 14 sur le dos de Fourcade

Étienne Fourcade fait beaucoup parler de lui sur le marché des transferts depuis quelques jours. Le talonneur, pourtant sous contrat jusqu’en 2021, est courtisé par Lyon et Clermont notamment. Le Lou voudrait le faire venir pour soulager Mickaël Ivaldi. Côté Clermontois, le profil intéresse beaucoup et l’ASM est déterminé à engager le talonneur. Si Tadjer et Beheregaray font des prestations solides, le Grenoblois reste une priorité pour les Auvergnats.

Pro D2 - Étienne Fourcade (Grenoble) contre CarcassonneIcon Sport

Agen : un Sud-Africain en renfort ?

Cette semaine, le président Fonteneau a annoncé dans les colonnes du quotidien Sud-Ouest, que Jérémy Jordaan (28 ans ; 1,98m, 121kg) devrait rejoindre le SUA le 18 janvier. Ce deuxième ligne peut également évoluer au poste de troisième ligne centre. Par ailleurs, le dossier menant au pilier fidjien Manasa Saulo n’est toujours pas refermé et pourrait même se concrétiser dans les prochaines semaines.

Jérémy Jordaan (Enisei)Icon Sport

Votez pour les meilleurs essais amateurs

Comme chaque semaine, vous pouvez retrouver à ce lien les meilleurs essais amateurs du week-end. Mais cette fois-ci, il s'agit du plus belle essai depuis le début de la saison. Nous en avons sélectionné dix, et c'est vous qui devraient désigner l'heureux élu. Nous distribuerons un cadeau aux trois plus beaux. Alors à vos votes.