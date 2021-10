Waisea vers Toulon, confiance maintenue en Spitzer... Ce qu'il ne fallait pas manquer hier

Waisea vers Toulon

Le trois-quarts centre du Stade français Waisea Nayacalevu se serait engagé au RCT pour les trois prochaines saisons, révèlent ce mercredi nos confrères de RMC Sport. En fin de contrat l'année prochaine, le Fidjien quitterait donc le club dans lequel il évolue depuis 2012 pour venir renforcer Toulon, en quête d'une pointure au poste de centre.

Le président de l'EPCR Simon Halliday quitte l'institution

Le président de l'European Professional Club Rugby, Simon Halliday, quitte ses fonctions après six ans et demi à la tête de l'instance organisatrice des coupes d'Europe de rugby, a annoncé mercredi l'EPCR. "Mon mandat est arrivé à sa fin, après près de six ans et demi à la présidence de l'EPCR. J'avoue éprouver aujourd'hui, une certaine tristesse mais aussi de l'excitation. Je quitte la scène du rugby européen mais je sais que ses compétitions de club ne cesseront de s'améliorer au cours des prochaines années", a expliqué Halliday dans un communiqué.

Vannes : confiance maintenue en Spitzer

Dans un entretien accordé au Télégramme, le président du RC Vannes Olivier Cloarec a tenu à confirmer Jean-Noël Spitzer à son poste d'entraîneur en chef. "Plus que jamais, Jean-No' est l'homme de notre projet, a-t-il déclaré, c'est lui qui l'a construit sportivement." Pour rappel, le RC Vannes a perdu ses cinq rencontres de championnat et pointe à la dernière place du classement de Pro D2.

Soury annonce son arrivée à Biarritz

C'est officiel, le talonneur toulonnais Bastien Soury va bien poursuivre son aventure du côté de Biarritz. Le joueur de 26 ans l'a annoncé ce mercredi sur son compte Instagram. Aligné à une seule reprise cette saison, ce pur produit du RCT arrive en tant que joker médical de Lucas Peyresblanques, qui restera éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

L'international Cowan signe au Black Rams Tokyo

Le Black Rams Tokyo a officialisé l'arrivée de deux joueurs. Le deuxième ligne australien Harrison Fox (20 ans) découvrira le championnat japonais ainsi que l'international écossais Blair Cowan (35 ans, 17 sélections), en provenance des London Irish.