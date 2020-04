Votez pour votre charnière préférée - 1/8 (4) Weepu-Carter vs Galthié-Lamaison !

Weepu - Carter

Lorsqu’il a fallu se remémorer les charnières marquantes de ces trente dernières années, une des questions qui sont venues fut : où mettre Carter ? Riche de douze longues années sous le maillot All Black, le numéro 10 emblématique a fait la paire avec plusieurs demis de mêlée. C'est finalement avec Piri Weepu que nous l'avons retenu, pour la simple et bonne raison que c'est avec lui qu'il a joué le plus de matchs.

Et même sans parler d'association, le numéro 9 des Hurricanes puis des Blues était un client sérieux. Beaucoup gardent en mémoire sa fin de carrière décevante en Europe, ou son match raté en finale de la Coupe du Monde 2011. Mais il ne faut pas oublier que Weepu a été un élément déterminant du reste de la compétition des Néo-Zélandais, assurant le but avec brio face à l'avalanche de blessures à l'ouverture. Demi de mêlée controversé mais talentueux, il fut l'un des leaders des All Blacks, et meneur du haka pendant plusieurs années.

Quant à Dan Carter, est-il encore utile de le présenter ? Véritable surdoué offensif, aussi précis et imprévisible à la main qu'au pied, le demi d'ouverture des Crusaders ne rechignait pas non plus sur les tâches défensives. Grâce à ses 112 sélections et son exceptionnel talent de buteur, il est devenu le recordman de points marqués en sélection (1 598). Double champion du monde, décisif lors de la finale 2015 et double vainqueur du bouclier de Brennus, il a été élu trois meilleur joueur du monde par World Rugby. Rien que ça.

Galthié - Lamaison

Si son nombre de matchs joués ensemble n'a rien de comparable avec certaines charnières comme Gregan-Larkham ou Murray-Sexton, la paire Gallthié-Lamaison a marqué les esprits de toute une génération de supporters français. Fabien Galthié, actuel sélectionneur du XV de France, a d'abord été un demi de mêlée extrêmement talentueux. Numéro 9 historique de l'US Colomiers, son aventure en Bleu, bien que rarement linéaire, lui a permis de participer à quatre Coupes du monde et neuf Tournois des Six Nations, comptabilisant au passage 64 sélections.

Demi de mêlée inspiré et très fort techniquement, il a formé une charnière impressionnante avec Christophe "Titou" Lamaison (37 sélections). Demi d'ouverture passé par Bayonne, Brive ou Agen, le Landais était un excellent buteur avec 380 points marqués en Bleu, le deuxième plus prolifique derrière Frédéric Michalak (436), qui compte néanmoins 40 capes de plus. Pas le plus rapide, ni le plus physique mais doté d'un excellent jeu au pied, Lamaison était d'une grande justesse dans l'animation du jeu de son équipe.

Lui et Galthié ont guidés l'Équipe de France vers deux Grands Chelems, en 1997 et 1998, puis vers une finale de Coupe du monde en 1999. C'est d'ailleurs lors de cette compétition que Lamaison réalise sa plus grande performance en carrière en réussissant un "full house" lors de la victoire historique contre la Nouvelle-Zélande en demi-finale : 3 pénalités, 2 drops, 4 transformations et un essai, pour un total de 28 points.