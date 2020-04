Votez pour votre charnière préférée - 1/8 (2) Youngs-Farrell vs Kelleher-Mehrtens !

Youngs - Farrell

Joueur peu médiatique, on en oublierait presque que Ben Youngs comptabilise 100 sélections avec l'Angleterre. Parfait demi de mêlée gestionnaire, il peut son équipe des situations les plus difficiles grâce à son jeu au pied. Alors qu'il vient de dépasser la trentaine, le Youngs n'a jamais paru aussi dominant et est tout simplement indiscutable depuis l'arrivée aux mannettes d'Eddie Jones. On aurait pu lui associer George Ford, qui l'a rejoint à Leicester depuis trois saisons et avec qui il forme le plus souvent la charnière titulaire du XV de la Rose.

Mais si Jones a réexpérimenté la paire Youngs-Farrell lors de la saison 2018-2019, c'est qu'il y a une raison : avec Owen Farrell à l'ouverture, l'Angleterre passe dans une autre dimension. Sa vision de jeu de jeu, sa qualité de passe et son jeu au pied millimétré font peut-être de lui le meilleur demi d'ouverture actuel. Si cette charnière n'a pas été reconduite à la Coupe du monde au Japon, c'est principalemement dû à la baisse de régime de Jonathan Joseph ou les blessures de Henry Slade qui ont obligé l'ouvreur des Saracens à de nouveau glisser au centre.

Kelleher - Mehrtens

Si Andrew Mehrtens a plus souvent été associé à Justin Marshall, son coéquipier chez les Crusaders, la paire qu'il a formée avec Kelleher a tellement marqué les esprits que c'est celle-ci que nous vous proposons d'élire. Ouvreur impressionnant techniquement et diabloliquement précis dans son jeu au pied, Mehrtens n'aura pas connu une carrière internationale aussi longue que son talent le faisait croire. Déjà fragilisé par des blessures lors de la saison 2003, il est très vite barré, en club comme en sélection, par l'émergence d'un certain Dan Carter. Son aventure avec les All Blacks s'arrêtera donc à 70 sélections.

De 1999 à 2004, le talentueux numéro 10 a été associé à de nombreuses reprises au "Bison" des Highlanders puis des Chiefs Byron Kelleher. Demi de mêlée agressif, il se démarquait du "classique" Marshall par sa capacité à défier les défenses et déchirer le premier rideau. C'est cette capacité lui a souvent valu un rôle d'impact player, rentrant en fin de match pour faire la différence face aux défenses fatiguées. La bombe tonique et imprévisible Kelleher combinée au stratège technicien et buteur Mehrtens, une paire éphémère mais diablement complémentaire qui a dominé son époque.