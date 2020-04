Votez pour votre charnière préférée - 1/4 (4) - Smith-Barrett vs Pichot-Hernandez

Smith-Barrett

C'est sans doute la charnière la plus emblématique de ces 5 dernières années. Le demi de mêlée est un élément incontournable du XV de la fougère argentée. Avec des sorties de balle rapide, Aaron Smith trouve facilement du désordre dans les défenses adversaires. Pour accentuer son style de jeu, il a la chance d’avoir à ses côtés, un ouvreur inclassable, il s’agît bien sûr de Beauden Barrett, digne successeur de Dan Carter, la tâche n’a pas été simple pour lui. Mais après la Coupe du monde 2015, il est devenu le numéro 10 indiscutable des Blacks.

Sa vision de jeu a permis à maintes reprises de trouver la faille chez leurs adversaires, en plus de cela, on peut rajouter un excellent jeu au pied. Deux fois élu meilleur joueur du monde par World Rugby (en 2016 et 2017) Barrett fait le bonheur des supporters néo-zélandais depuis maintenant 5 ans, et cela ne va pas s’arrêter en si bon chemin.

Pichot-Hernandez

Agustin Pichot est une véritable légende en Argentine. Un vrai demi de mêlée, très actif sur le terrain Pichot est aussi un meneur homme. Il a réussi à emmener son équipe en troisième place de la Coupe du monde en 2007 en France. Un exploit ? Pas vraiment car cette équipe avait des objectifs fixés pendant cette compétition, et cela notamment grâce à leur charnière.

Le numéro 10, Juan Martin Hernandez sait jouer du ballon, un talent pur qui a toujours apporté du dynamisme dans le jeu des Pumas. Durant cette Coupe du monde 2007, le duo a été associé à 5 reprises, l’histoire qu’ils ont écrite pendant cette compétition restera un moment historique pour le rugby argentin.