Vivas, Gogichashvili, Bell... Qui sera le pilier gauche international de demain ?

Danilo Fischetti (22 ans, Zebre)

L'Italie a-t-elle enfin trouvé un pilier gauche de classe mondiale pour reprendre le flambeau des Perugini ou Lo Cicero ? Fischetti est l'un des fers de lance d'une nouvelle génération italienne porteuse d'espoirs. Avant d'être convoqué pour la première fois avec la Squadra Azzura pour le 6 Nations 2020, le pilier de Calvisano avait participé à deux Coupes du monde U20, en 2017 et 2018. Depuis, deux saisons aux Zebre et une affirmation progressive mais irrésistible au sein de son club.

Pilier athlétique (1,83 m, 116 kg) capable de se déplacer et de participer au combat, Danilo Fischetti n'en reste pas moins un spécialiste de la mêlée fermée, dans la plus pure tradition italienne. Que ce soit dans le championnat italien ou en Pro 14, il a déjà mis au tapis de nombreux piliers droits. Des performances qui l'ont conduit à 8 titularisations cette saison, et à trois premières feuilles de matchs au niveau international en février dernier.

Danilo Fischetti lors de sa première convocation avec l'ItalieOther Agency

Mayco Vivas (22 ans, Jaguares)

Le moins qu'on puisse dire, c'est que le joueur formé au Círculo Rafaelino n'a pas dans la dentelle pour sa première saison professionnelle : 17 matchs, 11 titularisations et une finale de Super Rugby disputée avec les Jaguares. Tout ceci enchaîné avec trois premières sélections lors du Rugby Championship et une convocation express avec les Pumas pour la Coupe du monde au Japon, où il a disputé les 4 matchs de poule.

Véritable colosse (1,86 m, 122 kg), Mayco Geronimo Vivas est un phénomène de puissance. S'il lui reste encore des progrès à faire en mêlée fermée, son volume de jeu et son mental de combattant en font déjà un élément clé de la rotation de l'Albiceleste. Déjà titulaire indiscutable avec les Jaguares, il ne serait pas étonnant de le voir vite prendre le pouvoir en équipe nationale.

Mayco Vivas, Javier Ortega et Pablo Matera à la Coupe du monde 2019Icon Sport

Rhys Carré (22 ans, Saracens)

Comme son homologue argentin, Rhys Carré a connu ses premières sélections juste avant de s'envoler pour le Mondial japonais avec le XV du Poireau. Pilier extrêmement mobile malgré son gabarit impressionnant (1,90 m, 128 kg), il est capable de transpercer la défense adverse sur des courses de 30 ou 40 mètres. Sans oublier son utilité extrême dans les épreuves de force près de la ligne d'essai.

Formé aux Cardiff Blues et international U20 avec le Pays de Galles, il a fait le choix de rejoindre la référence européenne des Saracens à l'été 2019. Mais entre la Coupe du monde et le 6 Nations, il n'a joué que 8 matchs avec son nouveau club, rétrogradé administrativement la saison prochaine. Reste qu'il est aujourd'hui la doublure officielle de Wyn Jones en équipe nationale, avant, qui sait, de peut-être devenir une référence mondiale dans les années à venir.

Rhys Carré (Saracens) face aux OspreysIcon Sport

Guram Gogichashvili (21 ans, Racing 92)

La voici, la future référence mondiale. En tout cas selon son directeur sportif Yannick Nyanga : "Quand on voit ce qu’il est capable de faire à 20 ans… S’il décide de devenir le meilleur pilier du monde, il le sera". Il faut dire que le Géorgien, arrivé à l'été 2018 au Racing, s'est immédiatement intégré dans la rotation de l'effectif ciel et blanc, disputant 23 rencontres toutes compétitions confondues dès sa première saison. Cette même saison où il a connu ses 5 premières sélections avec la Géorgie.

Gogichashvili est un pilier ultra-complet : fort en mêlée, mais aussi contributeur au jeu et très actif en défense. Une panoplie qui le place comme un des futurs hommes forts du club francilien. Pourtant, sur l'exercice 2019-2020, il n'a joué que trois matchs avec le Racing, entre la Coupe du monde et le Tournoi des 6 Nations B. Son retour en Top 14 annulé par l'interruption du championnat, il ne serait pas surprenant de le voir redémarrer très fort en septembre prochain.

Guram Gogichashvili (Racing 92) raffute Baptiste Serin (Bordeaux-Bègles)Icon Sport

Angus Bell (19 ans, Waratahs)

Le seul de cette liste à être né au XXIe siècle, mais peut-être celui qui a l'ascension la plus fulgurante. Finaliste de la Coupe du monde U20 face à la France, le joueur formé à Sydney disputait cette année son premier Super Rugby avec les Waratahs. Devenir titulaire en puissance de sa francise lui aura pris... deux matchs. L'Australien est l'une des révélations de ce Super Rugby interrompu par le Covid-19.

Pilier de grande taille (1,92 m), Bell affiche grâce à ses grands segments une mobilité que peu de piliers ont eu dans l'histoire du jeu. Toujours bien placé au soutien de ses camarades, il est capable de faire jouer derrière lui grâce à des facultés techniques très développées. Ce profil atypique a totalement conquis le staff des Waratahs, et pourrait très vite lui ouvrir les portes des Wallabies. Un talent exceptionnel dont il faudra suivre la progression.

Super Rugby - Angus Bell (Waratahs)Other Agency

Qui sera pour vous le grand pilier gauche de demain ? Sondage 2655 vote(s) Danilo Fischetti Mayco Vivas Rhys Carré Guram Gogichashvili Angus Bell

Par Baptiste Pery