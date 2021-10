Vincent absent huit mois, Babillot pisté par l'UBB... Les infos qu'il ne fallait pas manquer hier

Six à huit mois d'absence pour Vincent

Le trois-quarts international Arthur Vincent va connaître une longue indisponibilité. Sorti blessé samedi dernier, lors de la victoire du MHR face à La Rochelle, Vincent souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche, révèlent ce lundi nos confrères de Midi Libre. Il sera éloigné des terrains pour une période de six à huit mois.

C'est un énorme coup dur pour le MHR et le XV de France. Arthur Vincent, 22 ans, 14 sélections, ne devrait pas rechausser les crampons avant au moins avril 2022.

L'UBB viserait Babillot

Dans sa carrière, Mathieu Babillot (28 ans, 5 sélections) n’a connu que le CO, dont il porte les couleurs depuis 2003 (135 feuilles de matchs à son compteur). Le capitaine castrais, engagé jusqu’en juin 2022, pourrait-il quitter le Tarn au terme de cette saison ?

Selon les informations de Midi Olympique, le flanker est en tout cas courtisé par Bordeaux-Bègles où officie Christophe Urios, avec qui il avait été sacré champion de France en 2018. S’il ne fait pas de doute que le CO est déterminé à garder son troisième ligne, reste à voir ce que décidera le joueur, qui n’a plus été appelé en équipe de France depuis novembre 2018. En Gironde, Louis Picamoles et Alexandre Roumat sont les deux troisième ligne dont l’actuel contrat expirera en juin 2022.

Pénurie de talonneurs au BO avec la grave blessure de Ruffenach

Sorti touché lors de la rencontre face à Toulouse samedi dernier, la faute à un plaquage haut de Joe Tekori, le talonneur biarrot Romain Ruffenach souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur, a annoncé ce lundi le BO. L'absence de Ruffenach devrait donc s'étendre sur plusieurs mois.

Le club basque se retrouve ainsi amputé d'un troisième élément au poste de talonneur, après les blessures de Lucas Peyresblanques (4 à 6 mois d'absence) et de François Da Ros (plusieurs semaines). Un joker médical - qui pourrait être Bastien Soury - devrait débarquer très prochainement du côté d'Aguilera.

Soury arrive en renfort dans le Pays Basque

Le talonneur du RCT Bastien Soury (26 ans) va poursuivre la saison sous les couleurs du Biarritz olympique. Aligné à une seule reprise en ce début de saison par Patrice Collazo, le Varois devrait rejoindre Aguilera en tant que joker médical du talonneur Lucas Peyresblanques, gravement blessé à un genou il y a deux semaines et absent plusieurs mois.

Cane de retour avec les Blacks

Les deuxièmes lignes all blacks Scott Barrett et Patrick Tuipulotu manqueront la prochaine tournée d'automne pour des raisons familiales, a annoncé lundi leur entraîneur Ian Foster. Le troisième ligne Sam Cane fera quant à lui son grand retour sous le maillot noir.

Barrett et Tuipulotu seront notamment remplacés par le jeune Josh Lord, 20 ans, qui n'a pour l'instant disputé que cinq petits matchs avec les Waikato Chiefs. "Il est très athlétique et nous voyons cela comme une opportunité de faire grandir un jeune joueur plein d'avenir. Il a les qualités physiques pour, et c'est une chance de le faire participer à cette tournée et de commencer à travailler avec lui", a justifié Foster.