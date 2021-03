Villière prolonge avec le RCT, Bamba de nouveau blessé… Les 5 infos de ce mardi

Villière continue avec le RCT

L’ailier du XV de France, Gabin Villière, a prolongé avec le Rugby Club Toulonnais pour les trois prochaines saisons. Débarqué sur la Rade à l’été 2019, le joueur formé à Vire dans le Calvados, a inscrit 3 essais en 8 rencontres cette saison. Sous les couleurs des Rouge et Noir, il connaît ses premières sélections cette saison en Bleu sous les ordres de Fabien Galthié.

Sexton fait de même avec le Leinster

Le demi d’ouverture irlandais, Jonathan Sexton, a prolongé avec son club de toujours, le Leinster, d’une année supplémentaire, soit jusqu’en 2021-2022. Le capitaine du XV du Trèfle a déjà porté le maillot de la province irlandaise à 171 reprises, inscrivant 1505 points, le record du club. Avec le Leinster, Sexton a remporté 4 Coupe d’Europe ainsi que 2 Pro 14, anciennement Pro 12.

Bamba s’est encore blessé

Les mésaventures continuent pour Demba Bamba. Après avoir été blessé aux cervicales en décembre dernier, puis à l’ischio gauche fin janvier le privant du début du Tournoi des 6 Nations 2021, le pilier du LOU est désormais touché à l’ischio droit. Le joueur du XV de France se serait blessé seul chez lui lors d’un exercice physique. C’est un nouveau coup dur pour lui qui retrouvait du rythme ces dernières semaines et qui risque d’être éloigné des terrains pour un bon moment.

Un jeune fidjien de 18 ans arrive au Stade français

Janeiro Wakeham. Ce nom ne vous dit rien mais le Stade français pense avoir déniché une pépite. Selon le site FBC News, le club parisien a engagé pour les quatre prochaines saisons ce deuxième ligne fidjien. Ce jeune joueur des Fiji Warriors, membre de l’équipe des moins de 20 ans de la province de Suva, est pressenti comme un futur international en puissance. Il devrait aussi, à terme, bénéficier du précieux statut Jiff.

Prévue en 2021, la Coupe du monde féminine est décalée d’un an

Selon nos informations, la neuvième Coupe du monde féminine qui devait se disputer du 18 septembre au 16 octobre prochain, en Nouvelle-Zélande, va être reportée d’une année. Ce report a été décidé en raison du contexte sanitaire actuel. Les Bleues sont dans la poule de l’Angleterre, de l’Afrique du Sud et des Fidji. Elles devront donc attendre un an de plus avant de partir en quête d’un premier sacre mondial.