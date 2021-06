Villière fait le choix du VII, fin de saison pour Bourgarit... Ce qu'il ne fallait pas manquer hier

Villière avec la France à VII

L'ailier du XV de France Gabin Villière figure parmi les quinze joueurs convoqués par France 7 pour préparer le Tournoi de qualification olympique, les 19 et 20 juin prochain à Monaco. Pour rappel, avant son passage à XV, Villière était considéré parmi les meilleurs joueurs de la planète à 7. Si les Bleus du 7 venaient à se qualifier pour les JO de Tokyo, Villière pourrait alors privilégier l'échéance olympique. Il serait alors forfait pour la tournée du XV de France en Australie.

Bourgarit out pour la fin de saison

Le talonneur international Pierre Bourgarit va se faire opérer du genou, a annoncé La Rochelle sur ses réseaux sociaux. Sorti sur blessure lors du dernier match face à Clermont (25-20), celui qui réalisait une grande saison, à 23 ans, manquera la fin de saison et donc la tournée du XV de France en Australie. Un gros coup dur pour les Rochelais.

Lemaître a dénoncé les supporters castrais

Selon les informations de la Dépêche du Midi, les Toulonnais et leur président Bernard Lemaître auraient appelé Police Secours afin de dénoncer la présence de public dans les travées du stade Pierre Fabre. La rencontre se déroulant à 21 heures et, de fait, hors des limites imposées par le couvre-feu. Au moment où la patrouille débarquait dans le stade, elle constatait néanmoins que les présents avaient tous sur eux une attestation dérogatoire en bonne et due forme, lettre délivrée par la préfecture elle-même. Le président Castrais Pierre-Yves Revol n'a, de son côté, pas compris la démarche de son homologue : "Toulon est un grand club mais son président semble avoir des codes bien particuliers".

Les trois frères Tukino arrivent à Castres !

Le CO a officialisé cet après-midi le recrutement de Feybian, Crimson et River Tukino, en provenance de Grenoble. Les trois frères, fils de l'ancien joueur de Toulon et de Grenoble Siaki Tukino, sont âgés de 17 à 19 ans.Si Feybian, international U20, et Crimson intègrent le groupe pro, River va lui aller avec les Espoirs.

JJ Taulagi file à Narbonne

Recruté par Agen en 2019, le centre ou ailier samoan (27 ans, 6 sélections) portera les couleurs de Narbonne la saison prochaine. L'ancien montois notamment arrive chez le promu de Pro D2 en même temps que Louis-Benoît Madaule ou encore Carl Axtens. De quoi viser le maintien ?