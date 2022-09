Villière bientôt de retour, l'officialisation de Lancaster au Racing 92... Les 5 infos de ce lundi

L'ailier du XV de France a donné des nouvelles concernant sa blessure (cheville). "C'est une période longue et délicate à gérer pour revenir au plus vite. J'espère tenir un délai de trois semaines, sans certitude puisque j'ai eu des complications personnelles liées à des choses que je trainais depuis un certain temps." a expliqué Gabin Villière.

C'est officiel, Stuart Lancaster, actuellement en poste au Leinster fera son arrivée au Racing 92 la saison prochaine. Comme évoqué dans les colonnes du Midi Olympique depuis plusieurs jours déjà, l'ancien sélectionneur du XV de la Rose intégrera le staff du club des Hauts-de-Seine à partir du 1er juillet 2023 et pour les quatre prochaines saisons. L'actuel entraîneur du Leinster prendra donc la place de Laurent Travers, qui de son côté, prendra la présidence du directoire du club francilien.

Sorti sur blessure dès la 22ème minute de jeu face à Brive ce week-end, le verdict est tombé pour Jérémy Fernandez. Ce lundi matin, ses examens révèlent une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Le Castres olympique annonce une indisponibilité de plusieurs mois. Pierre-Henri Broncan et son staff devront donc poursuivre la saison avec deux demis de mêlée au sein de l'effectif.

Paris dispose enfin de son nouveau centre. Après plusieurs semaines d'attente, Jeremy Ward est bien arrivé au Stade français, ce lundi. Le Sud-Africain aura la lourde responsabilité de remplacer Waisea et Ngani Laumape, partis à Toulon et au Japon.

Habitués à délocaliser au moins une grosse affiche de Top 14 dans l'enceinte de l'OM depuis 2009 (Toulon a disputé 17 rencontres dans cet écrin avant cette saison), les Rouge et Noir ont pris la décision de se rendre deux fois à l'Orange Vélodrome pour la saison 2022-2023 : Toulon - Toulouse (18 février à 21h), Toulon - La Rochelle (6 mai à 21h) se joueront donc à Marseille. Le plein tarif du pack des deux rencontres "Marseille RCT Tour" ira de 9€ à 179€. L'an dernier, le choc entre Toulon et Toulouse avait réuni 64805 spectateurs, une affluence record sur la saison pour l'Orange Vélodrome.