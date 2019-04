Voici le sommaire de l'émission du jour :

Novès-Laporte : y-a-t-il un vainqueur dans l'histoire ?

En décembre 2017, Guy Novès est viré de son poste de sélectionneur du XV de France. Motif : faute grave ! Presque un an et demi plus tard, les Prud'hommes ont rendu leur verdict. La FFR a été condamnée à verser un peu plus d'un million d'euros à son ancien sélectionneur.

Anthony Martrette, triste symbole du rugby pro ?

Ancien joueur de Perpignan, Aurillac ou encore Colomiers, il a été le premier rugbyman professionnel à avouer avoir pris des produits dopants. Dans un reportage diffusé chez nos confrères de Stade 2 en 2016, il avait apporté un témoignage poignant. Un témoignage sur l'envers du décor, celui du rugby professionnel. Anthony Martrette est décédé il y a un peu plus de dix jours à seulement 41 ans.

On en parle également dans Poulain Raffûte dès 17h en compagnie de Raphaël Poulain et du journaliste du Midi Olympique Arnaud Beurdeley. A vos questions et commentaires !

En attendant, vous pouvez revoir l'émission de la semaine dernière ici :