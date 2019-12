Rester invaincus en Champions Cup, voilà l'objectif des Toulousains et des Racingmen ce week-end lors de la 4ème journée. Avec 3 victoires en 3 matches, le Stade Toulousain caracole en tête de sa poule et se retrouve parfaitement placé pour accéder aux quarts de finale. Toulouse semble désormais lancé : depuis le retour des internationaux, le club reste sur 5 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Le Racing 92 est lui-aussi invaincu, deux victoires et un nul ramené du Munster. Les Franciliens ont l'occasion vendredi soir d'enchaîner face aux Ospreys. Un Racing moribond en Top 14 qui semble se transcender sur la scène européenne.

Clermont de son côté est aussi dans les clous. Malgré la défaite en Ulster, les Clermontois sont dans le coup, grâce notamment à une attaque en forme, la meilleure de la compétition. Lyon et La Rochelle sont lâchés dans la course à la qualification. Mais le LOU, leader du Top 14 , s'est consolé avec sa première victoire dans la compétition le week-end passé. La Rochelle a concédé sa troisième défaite en autant de rencontres et fait toujours face à un manque de réalisme. On va discuter de tout cela avec vous.

Cinq hommes pour un brassard

On parlera enfin du XV de France. Le staff des Bleus était en séminaire à Hossegor. La première liste de l'ère Galthié sera annoncée le 8 janvier mais on se posera la question du futur capitaine. Cinq candidats semblent se dégager : Jefferson Poirot, Julien Marchand, François Cros, Charles Ollivon et Antoine Dupont. Rendez-vous dans Poulain Raffûte à 17h.