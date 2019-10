Vers un France-Japon en 2020, deux Anglais disponibles pour la finale... Les 5 infos de ce lundi

May et Farrell devraient jouer la finale

Touché à la cuisse face aux Blacks, Jonny May devrait cependant tenir sa place pour la finale contre l'Afrique du Sud samedi matin. En effet, Eddie Jones estime que son joueur est "en meilleure forme que la semaine dernière au même moment". Quant au stratège, Owen Farrell, il sera rétabli lui aussi malgré sa béquille en début de match. George Ford avait d'ailleurs pris le but de ce fait samedi. Mais il ne s'agirait que d'une blessure bénigne selon le sélectionneur anglais qui pourra compter sur son centre.

Coupe du monde 2019 - Owen Farrell (Angleterre) affronte Sevu Reece (Nouvelle-Zélande)Icon Sport

Gatland et Jones se piquent

Après ces deux demi-finales, les sélectionneurs gallois et anglais ont fait des sorties remarquées dans la presse. Le premier a assuré que l'Angleterre "avait probablement joué sa finale avant l'heure" face à la Nouvelle-Zélande. Ce à quoi Eddie Jones n'a pas manqué de répondre : "Assurez-moi que Warren va bien profiter de son match pour la 3ème ou 4ème place". Ambiance. Vendredi, le pays de Galles affrontera les Blacks alors que c'est samedi matin que les Anglais tenteront de battre l'Afrique du Sud pour le titre suprême.

Coupe du monde 2019 - Warren Gatland (pays de Galles)Icon Sport

Un France-Japon en 2020 ?

À leur retour de la tournée en Argentine à l'été prochain, les Bleus pourraient faire escale au Japon pour un match contre les Brave Blossom. C'est en tout cas ce qu'aurait demandé la fédération japonaise à leurs homologues français. L'objectif étant de créer un trophée sur la base d'un match aller-retour pour continuer à mettre en avant le rugby au pays du Soleil levant. Les Japonais tentent évidemment de surfer sur ce Mondial plutôt réussi qui a réussi à mettre leur culture en avant.

Kolbe et Itoje, deux anniversaires de champions

L'ailier sud africain, Cheslin Kolbe, et le deuxième ligne Maro Itoje sont tous les deux nés le 28 octobre. Le joueur des Sarancens fête ses 24 ans aujourd'hui tandis que le Toulousain soufflera ses 26 bougies. L'un d'eux repartira du Japon avec un cadeau inoubliable : un titre de champion du monde.

Kolbe - Afrique du Sud 2019 Coupe du mondeEurosport

Warren Gatland ne sera pas sélectionneur des Blacks

Alors que Steve Hansen disputera vendredi face au pays de Galles son dernier match à la tête de la Nouvelle-Zélande, l'heure est déjà à la recherche de son successeur. Et la fédération maori a jugé ce lundi impossible que Warren Gatland devienne le futur homme fort des All Blacks. S'agit-il d'un coup de communication avant la rencontre pour la 3ème place ? Rien n'est moins sûr. Une chose est sûre, le futur successeur d'Hansen aura le lourde tâche de passer derrière l'un des plus grands entraîneurs que le pays a pu connaître.