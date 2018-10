Vermeulen aux Bulls, Parra forfait, Milner-Skudder proche de Toulon... Les 5 infos de ce vendredi

Duane Vermeulen signe aux Bulls

La franchise sud-africaine des Bulls vient de confirmer s'être attaché les services de l'ancien Toulonnais Duane Vermeulen. Actuellment au Japon, le joueur rejoindra ses nouveaux coéquipiers en Février prochain.

Parra forfait contre Castres

C'est une information initialement sortie par le site sports-auvergne.fr et confirmée à Rugbyrama : Morgan Parra ne jouera pas contre Castres ce samedi à Clermont (14h45). Touché au poignet à l'entraînement hier matin, il a passé des examens vendredi en fin de journée et connaîtra la nature et la gravité de sa blessure aujourd'hui.

Top 14 - Morgan Parra (Clermont)Midi Olympique

Trois prétendants pour la révélation de l'année de World Rugby

World Rugby a dévoilé les noms des trois joueurs nommés pour remporter le titre de révélation de l'année. Il y a l'arrière irlandais Jordan Larmour, vainqueur du Tournoi et de la tournée en Australie avec l'Irlande, du Pro 14 et de la Champions Cup avec le Leinster. Vient ensuite l'ailier sud-africain Aphiwe Dyantyi, extrêmement prolifique avec les Springboks et finaliste du Super Rugby avec les Lions. Le pilier des All Blacks Karl Tu'inukuafe est également présent.

Milner-Skudder tout proche de Toulon

Comme révélé dans nos colonnes ce jeudi, l'ailier All-Black Nehe Milner-Skudder (27 ans, 12 selections) est en cotnacts très avancés avec le club de la Rade. Le LOU est également dans le coup. En fin de contrat avec les Hurricanes, le joueur cherche à relancer une carrière en perte de vitesse.

Nehe Milner Skudder (Nouvelle-Zélande) contre l'ArgentineIcon Sport

Pete Samu forfait face aux Blacks

Le futur flanker des Brumbies Pete Samu ne sera pas de la partie face à la Nouvelle-Zélande dans le cadre de la première journée de la Bledisloe Cup. Et la raison est des plus insolites. En effet Michael Cheika a tout simplement oublié d'inscrire le joueur sur la feuille de match.