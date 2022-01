Les députés ont voté mercredi en commission l'adaptation des jauges dans les stades et les salles au prorata de leur capacité d'accueil. Mais dans une interview pour Le Journal du Dimanche, Olivier Véran, ministre de la Santé, a indiqué qu'il allait s'y opposer afin de conserver la limite de 5000 personnes pour tout le monde.



Il déclare : "Je comprends l'intention : pourquoi imposer la même limitation à 5 000 personnes en extérieur au stade de 50 000 places et au stade plus petit ? Mais je rappelle que seuls les très grands lieux sont concernés aujourd'hui par ce système de limitation. Si nous entrions dans une logique de jauge, nous devrions inclure, par cohérence, tous les établissements accueillant du public, même petits, qui ne sont pas concernés aujourd'hui. Et bon courage pour compter les mètres carrés ! On entrerait vite dans une usine à gaz. Nous avons fait le choix de la simplicité et d'une décision applicable sans délai, pour une durée le plus courte possible. Dès que les conditions sanitaires s'y prêteront, nous pourrons cependant revenir à des jauges proportionnelles, comme nous l'avions déjà fait au printemps, en sortie de la troisième vague."