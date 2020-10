Valence - Montauban reporté, des nouvelles de Priso, le groupe irlandais... Les 5 infos de ce jeudi

Valence-Romans - Montauban reporté

Deuxième report dans cette cinquième journée de Pro D2. Après Mont de Marsan - Oyonnax, c'est le match entre Valence-Romans et Montauban qui a dû être reporté à cause du Covid-19. Quatres cas ont été signalés chez les Rhôdaniens et un chez les Tarn-et-Garonnais. Mais Montauban, qui a joué face à Oyonnax,qui compte beaucoup de cas, le week-end dernier est dans l'impossibilité de se déplacer. La rencontre aura lieu à une date ultérieure.

L'Irlande avec six nouveaux, Sexton légérement blessé mais présent

Andy Farrell, le sélectionneur irlandais, a dévoilé ce jeudi un groupe de 35 joueurs pour disputer les deux matchs du Tournoi des VI Nations restants, contre l'Italie puis la France. Malgré une légère blessure contractée ce week-end en Pro 14, Jonny Sexton est bien présent. Six joueurs vont leur première apparition dont cinq du Leinster avec notamment le pilier Ed Byrne et le demi de mêlée Jamison Gibson-Park.

Nouvelle tunique pour les Bleus

Le Coq Sportif, équipementier du XV de France, a dévoilé le nouveau maillot des Bleus pour la saison 2020-2021. Pas ou peu de changements hormis l'apparition de deux bandes, une rouge et une blanche, sur l'épaule gauche. Une façon de faire ressortir le Bleu-Blanc-Rouge du drapeau français. Les Bleus arboreront cette nouvelle tunique face aux Pays de Galles le 24 octobre prochain.

Joe Schmidt nouveau directeur du rugby chez World Rugby

Nouvelle fonction pour Joe Schmidt. L'ancien sélectionneur de l'Irlande et manager de Clermont a été désigné directeur du rugby et de la haute performance chez World Rugby, l'instance mondiale. Il aura pour mission de rendre le jeu "plus simple, plus sûr, et plus appréciable à la fois pour les joueurs et les spectateurs". Le tout en collaboration avec les joueurs, sélectionneurs et arbitres.

Dany Priso out trois mois

Le Stade Rochelais a communiqué la durée d'indisponibilité de son pilier international Dany Priso. Il sera absent durant trois mois. Une perte importante pour La Rochelle. Cette indisponibilité intervient à partir de son opération, c'est à dire à partir du 26 septembre dernier. Le pilier gauche aux 15 sélections pourrait donc faire son retour sur les pelouses du Top 14 en fin d'année 2020 pour la période du Boxing Day, environ à la 12e journée.