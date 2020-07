Valaize quitte Béziers, les Chiefs ne gagnent toujours pas... Les 5 infos de ce dimanche ☕

Le co-président Valaize quitte ses fonctions à Béziers

L’actuel coprésident de l’ASBH Pierre-Olivier Valaize a fait part de sa décision de quitter son poste, dans les colonnes de Midi Libre. "Je n'ai pas envie de polémiquer, je suis fatigué, usé, affirme le dirigeant au quotidien régional. J'avais déjà décidé de passer la main. C'est ferme et irrévocable. Je suis content, on a quand même sauvé le club. On va convoquer une assemblée générale extraordinaire début août. J'accompagnerai le club jusque-là, pour qu'ensuite, on trouve d'autres solutions au niveau de la gouvernance."

Les Chiefs subissent une "remontada" et restent bredouilles

On pensait les Chiefs bien partis pour obtenir leur première victoire dans le Super Rugby Aotearoa, en menant 31 à 7 à la 43e minute face aux Highlanders. C'était sans compter sur l'abnégation et la ténacité des coéquipiers d'Aaron Smith, qui ont enfilé quatre essais pour s'imposer dans les arrêts de jeu à Hamilton, sur le score de 33 à 31. Avec cette cruelle quatrième défaite en autant de matchs, les Chiefs sont bons derniers du championnat néo-zélandais avec quatre points.

Laporte annonce France-Irlande le 31 octobre

Reporté en raison de la pandémie de COVID-19, le match France-Irlande comptant pour le Tournoi des 6 Nations devrait se tenir le samedi 31 octobre au Stade de France, en préambule de la tournée d’automne. Le président de la FFR Bernard Laporte a dévoilé l’information lors d’une conférence de presse organisée en Corse ce dimanche. Il ne manque que l’officialisation du calendrier international par World Rugby en milieu de semaine pour inscrire définitivement la rencontre à l’agenda. World Rugby dont, rappelons-le, Bernard Laporte vient d'être élu vice-président.

Leroy Houston au Bassin d'Arcachon

Après Pierre Bernard, le RC Bassin d'Arcachon a obtenu la signature d'un autre ancien joueur de l'élite. Un international, même : le troisième ligne australien Leroy Houston (33 ans, 1 sélection), passé par Bordeaux-Bègles, Bath et Biarritz où il a côtoyé... Pierre Bernard, s'est engagé avec le club girondin, engagé en Fédérale 1. Vingt-trois recrues ont été actées par le RCBA, parmi lesquelles figurent aussi l'ouvreur espoir du Racing 92 Luigi Tarozzi (22 ans) et le pilier de Rouen Victor Leon (31 ans)

Leroy Houston (Bordeaux-Bègles)Icon Sport

Vivalda et Castex filent en Honneur

Non conservé par l'Usap, Yohan Vivalda (31 ans) va poursuivre sa carrière non loin d'Aimé-Giral. Le deuxième ligne, qui compte près de 150 matchs en professionnel, s'est engagé avec la formation perpignanaise du Haut-Vernet, qui évolue en Honneur. Le club catalan recevra aussi le renfort d'un pilier d'expérience : Jérémy Castex (39 ans), passé par Castres, Perpignan ou le Lou, va rechausser les crampons avec le FLHV.