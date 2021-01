Vakatawa forfait pour le Tournoi, Bamba blessé 1 mois de plus… Les 5 infos de ce lundi

Vakatawa absent 6 semaines

Elle était attendue, elle est dure à encaisser pour Fabien Galthié et le XV de France. Virimi Vakatawa, véritable facteur X de cette équipe de France, ne pourra pas disputer le prochain Tournoi des 6 Nations. Sorti blessé lors de la rencontre du Racing 92 face à l’UBB ce week-end suite à un placage, le centre des Ciel et Blanc souffre d’une entorse du genou gauche qui devrait rester eloigné des terrains environ 6 semaines. Un véritable coup dur pour les Bleus.

3 forfaits en plus chez les Bleus

C’est une hécatombe que subit le XV de France. Après Ntamack et Vakatawa, Fabien Galthié et son staff doivent faire face à 3 nouveaux forfaits. Uini Atonio, Jean-Baptiste Gros et Swan Rebbadj ont tous déclaré forfait pour le début de la préparation. Ils sont remplacés par Dorian Aldegheri, Thierry Paiva et Thomas Lavault. À ces 3 forfaits, il faut ajouter les incertitudes autour des cas Grégory Alldritt et Charles Ollivon. On a connu des débuts de préparation plus calmes !

L’Irlande dévoile son groupe pour le Tournoi

Le sélectionneur de l’Irlande, Andy Farrell, a dévoilé, ce lundi, une liste de 36 joueurs retenus pour le prochain Tournoi des 6 Nations. La principale information à noter est l’absence de l’ailier-arrière de l’Ulster, Jacob Stockdale, blessé à un genou. Le XV du Trèfle sera emmené par son demi d’ouverture et capitaine Jonathan Sexton. Deux novices sont également présents, il s’agit du demi de mêlée du Munster Craig Casey et du pilier de l'Ulster Tom O'Toole.

L’Italie également

Comme l’Irlande, l’Italie a annoncé ce lundi le groupe de 32 joueurs qui disputera le prochain Tournoi des 6 Nations. Le joueur du RCT, ancien capitaine de la Squadra Azzura, Sergio Parisse n’a pas été retenu afin de préparer la compétition. Un seul joueur du Top 14 est retenu, il s’agit de Pietro Ceccarelli, le pilier droit de Brive. Le talonneur Luca Bigi sera le capitaine de la formation transalpine, entraînée par Franco Smith.

Bamba blessé un mois de plus

Le pilier international français s’est à nouveau blessé. Pourtant parfaitement remis de son entorse cervicale, Demba Bamba souffre d’une blessure à l’ischio-jambier. Cette blessure devrait le tenir à l’écart des terrains au moins un mois supplémentaire. C’est une nouvelle mauvaise nouvelle pour le XV de France puisque le pilier du LOU va rater au moins les trois premières rencontres du 6 Nations.