Vakatawa forfait, Hastoy partenaire d'entraînement des Bleus... Les 5 infos de ce week-end

Vakatawa forfait avec les Bleus, Barassi en renfort

Le début de match entre le Racing 92 et Bordeaux-Bègles a donné des sueurs froides au staff du XV de France, des craintes qui se sont malheureusement confirmées. Sorti prématurément en début de rencontre, le centre d'origine fidjienne souffre d'après les premiers examens d'une entorse de genou gauche. Vakatawa a été déclaré inapte à rejoindre les Bleus et pourrait même manquer le début du Tournoi des 6 Nations. De plus amples examens doivent être passés en début de semaine pour confirmer la blessure. Dans le groupe pour préparer le Tournoi, Vakatawa a été remplacé par le Lyonnais Pierre-Louis Barassi.

Hastoy rejoint les Bleus comme partenaire d'entraînement

Aussi tôt le match contre Brive terminé, l'ouvreur de la Section paloise Antoine Hastoy n'a pas eu le temps de se poser. En effet, le natif de Bayonne (23 ans) a décollé en direction de Nice pour rejoindre le groupe France qui va préparer le Tournoi. Hastoy va être sparring-partner et va rejoindre des joueurs comme Alexandre Fischer, Waël Ponpon, Léo Coly et Nathan Decron. Hastoy est parti pour les Alpes-Maritimes en compagnie de Baptiste Pesenti, qui est lui dans la liste des 37 joueurs. L'ouvreur pourra cependant postuler avec la Section pour le déplacement à Lyon samedi prochain.

Ghiraldini stoppe sa carrière internationale

Alors qu'il avait participé à la tournée automnale de l'Italie, le talonneur Leonardo Ghiraldini (36 ans) a pris la décision de stopper sa carrière internationale après 119 sélections sous le maillot de la Squadra Azzurra. Celui qui est sans club depuis son départ de Bordeaux-Bègles en fin de saison dernière avait fait ses débuts en 2006 lors d'un match contre le Japon et a marqué six essais avec les Transalpins. Ghiraldini, c'est également quatre Coupes du monde.

Déchirure de la cuisse pour Beale

En plus de la blessure de Vakatawa, la ligne de trois quarts du Racing 92 a perdu un autre élément fort en la personne de l'international Wallaby Kurtley Beale. Sorti en fin de match, l'arrière ou centre souffrirait d'un déchirure de la cuisse droits selon les informations de RMC Sport. Beale pourrait être indisponible pour trois semaines. Les Franciliens ont aussi perdu Teddy Iribaren, sorti sur protocole commotion.

Toulon grimpe sur le podium de Top 14

En clôture de la 19ème journée de Top 14, le Rugby Club Toulonnais a battu le Stade français 35-13 avec le bonus offensif grâce à quatre essais de Carbonel, Toeava, Tolofua et Heem. À la faveur de cette victoire, les joueurs de la Rade bond un grand bon au classement et grimpe sur le podium avec 42 points derrière La Rochelle, qui avait battu Bayonne vendredi soir 40-3 et Toulouse, qui s'était imposé à Agen (59-0).