Vakatawa de retour, Pourailly vers Bayonne… Les 5 infos de ce jeudi

Vakatawa de retour et du mouvement sur le banc

Fabien Galthié et son staff ont dévoilé la composition d’équipe du XV de France pour le déplacement au Principality Stadium, samedi. Les 8 de devant restent inchangés par rapport au dernier match contre l’Italie. Virimi Vakatawa faut son grand retour au centre et il sera associé à Arthur Vincent. C’est Gaël Fickou qui bascule sur l’aile, sinon rien ne change. Sur le banc, Jean-Baptiste Gros et Dylan Cretin vivront leur grande première alors que Camille Chat fait son retour dans le groupe. Thomas Ramos fait également son apparition sur le banc des remplaçants.

Deux changements pour Wayne Pivac

Les adversaires du XV de France seront dans la continuité de leur dernier match avec seulement 2 changements dans le XV de départ. Gareth Davies retrouve une place de titulaire et fait basculer Tomos Williams sur le banc des remplaçants. Aaron Wainwright commencera sur la touche, puisque Ross Moriarty aura le numéro 6 dans le dos.

Gaëlle Hermet retrouve son capitanat et sa place de titulaire

Le XV de France féminin retrouvera le pays de Galles dimanche pour la troisième journée du Tournoi des 6 nations. Pour l’occasion, Annick Hayraud a décidé d’aligner Gaëlle Hermet avec le brassard de capitaine en troisème-ligne centre et Safi N’diaye en seconde ligne. Marine Ménager, Cyrielle Banet et Jessy Trémoulière formeront le triangle d’arrières.

La destination de Pourailly choisie

Bastien Pourailly est convoité par de nombreux club, d’autant que son contrat avec la Section Paloise se termine à la fin de cette saison. Selon nos informations, l’ailier devrait s’engager avec l’Aviron Bayonnais pour la saison prochaine avec un contrat de 2 ans. Il aurait donc choisi le pays basque comme point d'atterrissage.

Perpignan fait tomber Aguiléra

Après un déplacement à zéro point du côté de Grenoble, Perpignan s'est repris ce jeudi soir en s'imposant contre Biarritz (18-22) dans l'enceinte d'Aguiléra jusqu'ici imprenable. Sacré bras de fer entre Catalans et Biarrots pour lancer cette 21ème journée de Pro D2. Comme prévu, le jeu au sol et la discipline ont été les métronomes de cette rencontre très âpre. Et si le premier acte a vu les buteurs s'illustrer, le deuxième a laissé la place à trois essais, deux pour Biarritz (Armitage 48e et Peyresblanques 73e) et un pour Pujol (52e) qui aura finalement été décisif.