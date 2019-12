Vague de prolongations, Philippe Saint-André de retour en France... Les 5 infos de ce mardi

Deux prolongations en Top 14

Deux joueurs du Top 14 prolongent avec leurs clubs respectifs. C'est le Toulonnais Swan Rebbadj qui poursuit l'aventure avec le club varois. Le deuxième ligne (2m01 et 112 kg) aux 52 matchs en Top 14 a rempilé jusqu'en 2022. Pour Toulouse, c'est le Big Joe qui prolonge. Iosefa Tekori, 36 ans ce mardi, fait partie des cadres du Stade toulousain et c'est pourquoi Didier Lacroix a décidé de prolonger de deux ans le contrat de l'international samoan.

Kolisi rempile avec les Stormers

Le capitaine Springboks Siya Kolisi prolonge lui aussi avec sa franchise sud-africaine en 2020 et peut-être au-delà. Sept autres joueurs ont également prolongé, parmi eux cinq champions du monde, jusqu'en 2021. Le meilleur joueur de la Coupe du monde Pieter-Steph Du Toit (27 ans) et ses coéquipiers du Mondial japonais Steven Kitshoff (27 ans), Bongi Mbonambi (28 ans) et Frans Malherbe (28 ans) prolongent l'aventure avec les Stormers jusqu'en 2021. Dillyn Leyds, Damian Willemse et Scarra Ntubeni rempilent aussi.

Super Rugby - Siya Kolisi (Stormers) balle en mainIcon Sport

Philippe Saint-André vers Montpellier ?

Absent de tout vestiaire depuis la fin du Mondial anglais en 2015, Phillipe Saint-André pourrait-il aller à Montpellier en tant que directeur du rugby ? Si Michael Cheika était dans le colimateur du club héraultais pour reprendre le poste alors occupé par Vern Cotter, Saint-André est une possibilité supplémentaire pour Mohed Altrad. L'information, sortie par nos confrères de France Télévisions, a été démentie par le principal concerné sur les ondes de RMC.

Beauxis absent contre Oyonnax

Sortis prématurément lors de la défaite des Oyomen à Aurillac, vendredi dernier, Benjamin Geledan et Lionel Beauxis sont d’ores et déjà forfait pour le déplacement à Grenoble, jeudi. Le talonneur Benjamin Geledan, touché aux ischio-jambiers, sera absent également tout comme Thibault Lassalle qui reviendra "pour le prochain bloc" selon Joe El-Abd.

Une deuxième division pour les Sevens Series

Ça s'appellera les Sevens Challenger Series. Voilà une nouvelle compétition sur la scène internationale du rugby à 7. Des nations émergentes s'affronteront dans un circuit très court : deux étapes en Amérique du Sud. 13 équipes permanentes : Brésil, Chili, Allemagne, Hong Kong, Italie, Jamaïque, Japon, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Portugal, Tonga, Ouganda, Uruguay et Zimbabwe pour cette équivalent de deuxième division des World Series. Il y aura d'ailleurs une place sur la compétition phare à la clé.