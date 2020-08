Vague d'annulation de matchs amicaux, les Reds tout bonus... Les 5 infos de ce vendredi

Le trophée Ibrahim Diarra ne s'est pas joué

Le club de l'US Montalbanaise a annoncé que suite aux tests PCR réalisés sur le staff sportif et administratif, un de ses joueurs a été testé positif à la Covid-19. Le match amical prévu face à Castres ce vendredi soir à Sapiac, qui devait décerner pour la première fois le trophée Ibrahim Diarra, a donc été annulé.

Carcassonne-Béziers également annulé

Selon nos informations, confirmées ensuite par le club, un joueur de l'AS Béziers Hérault a été testé positif à la Covid-19. De ce fait, le match face à Carcassonne, prévu ce samedi à 20h, est annulé. Après Valence-Romans-Grenoble et Montauban-Castres, c'est le troisième match du week-end qui est annulé.

Quatre cas de Covid-19 à Albi

Selon nos informations, le SC Albi compte 4 cas asymptomatiques positifs à la Covid-19. Le match amical face à Narbonne a donc été annulé. L'ensemble du club sera testé une nouvelle fois ce soir et lundi. Voici le communiqué officiel du club : "Suite aux résultats des tests COVID effectués, des joueurs ont été testés positifs. Par conséquent, le match amical de ce soir face à Narbonne est annulé."

Les Reds écrasent la Western Force

Pour le match d'ouverture de la 8e journée du Super Rugby AU, les Reds ont complètement surclassé la Force au CBUS Super Stadium (5-57). Menés 15 à 0 à la pause, les joueurs de Perth ont totalement perdu pied en seconde période, encaissant six essais, dont un doublé du demi de mêlée Tate McDermott. L'ailier Filipo Daugunu a également inscrit un doublé en première mi-temps.

Bientôt une sixième franchise néo-zélandaise ?

Elle serait basée à Bay of plenty, une baie située au nord de l'île du nord néo-zélandaise et pourrait intégrer le Super rugby version Aotearoa dès la saison prochaine. On veut parler du projet d'une sixième franchise néo-zélandaise qui serait soutenue, selon nos confrères du New Zealand Herald, financièrement par Andrew Forrest, le magnat australien de l'exploitation minière qui sponsorisait déjà la Western Force, une franchise australienne évincée du Super rugby en 2017.