Une épidémie de gastro-entérites au sein des équipes européennes présentes en Afrique du Sud dans le cadre de l'United Rugby Championship (ex-ligue celte) contraint au report des deux rencontres. L'Ulster qui devait les Sharks tandis que Glasgow avait rendez-vous avec les Lions. Au sein d'un communiqué les organisateurs ont déclaré " En raison d'infection due à la gastro-entérite, il n'est pas possible pour l'Ulster et les Glasgows Warriors d'aligner des équipes complètes. Afin d'assurer la santé des joueurs concernés et compte tenu de l'avis médical reçu de toutes les parties prenantes clés, l'United Rugby Championship a pris la décision de reporter les rencontres. La ligue va maintenant examiner les dates potentielles pour reprogrammer les matchs et fera le point en temps voulu".

Pour rappel au niveau du classement l'Ulster était deuxième avant cette journée, alors que les Sharks et les Lions étaient respectivement à la quatrième et cinquième, tandis que les Glasgow Warriors pointaient à la douzième place du championnat.