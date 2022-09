Sam Whitelock (deuxième ligne des All Blacks) – “Un match incroyable ! Aucune des deux équipes ne voulait s’avouer vaincue et chacune est allée au bout d’elle-même. Les deux équipes ont eu leurs périodes de domination. On a su rester calmes et concentrés sur nos fondamentaux. L’engagement physique a été très élevé et chaque équipe a dû puiser dans ses ressources vu les blessures. Il va nous falloir quelques jours pour récupérer."

James Slipper (pilier et capitaine de l’Australie) – “Nous sommes bien sûr vraiment déçus. On échoue de très peu et la façon dont on a perdu est écœurante. On avait pris le dessus lors des 20 dernières minutes mais, contre les All Blacks, il faut savoir saisir toutes les opportunités. On a laissé échapper cette victoire. Il va nous falloir un peu de temps avant de se remettre de cette défaite.”

Bernard Foley (ouvreur australien, sifflé par Mr. Raynal pour avoir pris trop de temps pour dégager en touche) – “Il avait indiqué que le chronomètre était arrêté… C’est vraiment dommage car la seule chose dont on parle après un tel match, c’est une décision arbitrale. Sur son retour au plus haut niveau – “Pouvoir jouer des tests m’a beaucoup manqué. Cette équipe a un tel potentiel et je pense qu’ils vont en tirer un maximum d’une telle expérience. Nous avons pu mettre du rythme dans le jeu et nous créer des opportunités ce qui est encourageant.”

Une décision de M. Raynal a fait basculer la rencontre. Elle n'était pas infondée, mais certains la jugent sévère.Icon Sport

Dave Rennie (entraîneur de l’Australie) – “Je suis vraiment déçu pour les joueurs. On méritait mieux. On a assisté à un sacré match. Nous avons su faire preuve de courage en étant capable de revenir au score alors que nous avons eu 3 cartons jaunes. C’est vraiment décevant de perdre comme ça. Vu du box des entraîneurs, il ya temps mort, il demande de jouer mais il n’y a aucune urgence car la touche va suivre et le jeu va reprendre. Ça arrive à un moment tellement important du match. Je n’avais jamais rien vu de tel. C’est dur à avaler.

Il reste quand même beaucoup de points positifs : nous avons su revenir dans le match mais il nous faut être capable de gagner ces matchs au finish. A 31 – 13, il n’y a pas beaucoup d’équipes capables de remonter les All Blacks au score. Je suis fier de mes gars. Ils avaient le “coeur au ventre”. J’ai trouvé Bernard Foley sensationnel pour son retour, sa sélection de passes, ses coups de pied, son calme et les instructions qu’il donnait à sa ligne de trois-quarts. Samu a également été exceptionnel ce soir, un match gigantesque de sa part.”

Jacques Broquet.