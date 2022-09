La première manche de la Bledisloe Cup, entre Australie et Nouvelle-Zélande, cinquième match du Rugby Championship, va se jouer jeudi 15 Septembre. Une date plutôt inhabituelle pour un test match, traditionnellement joué le samedi. En décidant de jouer le match à Melbourne, pour des questions d’argent bien sûr, Rugby Australia a dû accepter le changement de date afin de ne pas incommoder les instances du football australien (AFL) et ses partenaires télévisés au moment où se jouent les phases finales du championnat AFL, sport le plus populaire à Melbourne (9 des 18 équipes du championnat AFL sont basées dans la capitale du Victoria). Cette décision montre la situation financière délicate dans laquelle se trouve Rugby Australia, obligé de se plier aux exigences du Victoria qui a “acheté” le match.

Rugby Australia essaye toujours de promouvoir le rugby dans la totalité du pays. On l'a vu lors du premier test contre l’Afrique du Sud, joué à Adélaïde où le rugby est ghettoisé. On peut estimer qu'une ville comme Brisbane et le Suncorp Stadium et ses 52000 places aurait fait le plein pour ce match prestigieux.

Jacques Broquet.