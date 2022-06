Pour écrire la première page de l'histoire de l'URC, il fallait un match historique... Que cette demi-finale entre les Stormers et l'Ulster fût folle et pleine de rebondissement.

Dès la quinzième minute de jeu, le match semblait déjà avoir choisi son vainqueur : les Stormers. En vain. Alors qu'ils menés 10 à 0, leur adversaire irlandais s'est soudainement rebellé et a commencé à imposé son jeu. Résultat, à la pause, ce ne sont plus les Sud-Africains qui sont en tête, mais bel et bien les joueurs de Belfast.

Une transformation de la gagne mi-passée mi-ratée

Puis, alors que les points s'enchaînaient à une vitesse folle en première période, le score n'évolue plus du tout. Mais, sur le terrain et en tribune l'intensité monte exponentiellement jusqu'à la sirène. La rencontre est insoutenable. Les Stormers ont encore une possession et se rapprochent dangereusement de l'en-but, alors qu'ils jouent à quatorze après l'expulsion d'Adre Smith à la 70e. Finalement au bout du bout, les Sud-Africains égalisent grâce à un Warrick Gelant dans les arrêts de jeu. 15 partout, avant la transformation de Manie Libbok. L'ouvreur reste sur trois échecs consécutifs, les supporters des Stormers craignent le pire. Le reste n'est que magie ou chance. Le ballon passe parfaitement au-dessus du poteau droit. La transformation est accordée. 17 à 15 score finale en faveur des Stormers.

Ce sera donc une finale 100 % sud-africaine entre les Bulls et les Stormers.