Passé par le Munster entre 2019 et 2021, le demi de mêlée du Leinster Nick McCarthy a dévoilé son homosexualité ce lundi. Le numéro 9 avait pris la décision d'en parler à ses coéquipiers au mois de janvier. Deux mois plus tôt, il s'était déjà confié à ses entraîneurs Leo Cullen et Stuart Lancaster. "Leur soutien a été incroyable. Ils m'ont aidé durant les mois qui ont suivi pour que je me sente mieux au sein du groupe", apprécie t-il. Il espère que sa situation permettra de faire de l'homosexualité "une chose positive, et pas un motif d'inquiétude". Nick McCarthy affirme également être "plus heureux que ces derniers mois et optimiste pour le futur", à la suite de sa déclaration. Il n'est pas le premier joueur de l'effectif irlandais à avoir exprimé son coming out. En 2021, le deuxième ligne du Leinster Jack Dunne avait déclaré être bisexuel.