Mauvaise nouvelle pour les supporters gallois et pour le monde du rugby en général. L'épidémie de Covid continue de prendre le dessus sur les rencontres sportives, nouvel exemple pour cette rencontre entre Cardiff et les Scarlets. Comptant pour la huitième journée, ce choc au pays du poireau aura bien lieu mais il se déroulera dans public comme l'a confirmé le club de Cardiff. En cause, une décision du gouvernement gallois qui a acté le fait que toutes les rencontres au lendemain de Noël se tiendrait à huis clos. Un choix logique et compréhensible tant le variant Omicron est menaçant.

"C'est une très mauvaise nouvelle car le derby gallois le lendemain de Noël était l'un des moments forts du calendrier. Nous nous attendions à une grande foule et un match à guichets fermés" a regretté un membre du club de la capitale. Même situation pour le match face aux Ospreys la semaine suivante. L'autre rencontre gallo-galloise de cette huitième journée est elle reporté pour cause d'épidémie de Covid dans les rangs des Ospreys.