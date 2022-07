Le champion : les Stormers pour une première

Une saison après l’arrivée des franchises sud-africaines (Stormers, Bulls, Lions et Sharks), l’URC se lançait “définitivement” après un exercice 2020-2021 plombé par le Covid-19. Dans un championnat dominé comme toujours par les trois provinces irlandaises (Leinster, Munster, Ulster), les équipes de la nation arc-en-ciel ont répondu au défi de l’hémisphère nord. Trois franchises sud-africaines se sont qualifiées en phase finale. Les Stormers, deuxièmes de la saison régulière, ont disposé d’Édimbourg (28-17) en quart de finale alors que les Bulls ont difficilement gagné face à leurs voisins de Durban (30-27).

En demi-finale, Bulls et Stormers ont créé la sensation en balayant le Leinster et l’Ulster. Pour cette finale inédite entre deux franchises sud-africaines, les Stormers l’ont finalement emporté 18-13 grâce à deux essais d’AJ Venter et d’Evan Roos. Doté d’un pack impressionnant, à l’instar des Springboks, les Stormers ont fait plier les favoris irlandais et leurs voisins de Pretoria.

Les Stormers célèbrent leur premier titre d'URC.Icon Sport

Le joueur : Evan Roos, révélation destructrice

Pour sa deuxième saison professionnelle, Evan Roos a mis tout le monde d’accord. À 22 ans, la révélation de l’URC s’est installéE au cœur de la troisième ligne des Stormers. D’une constance remarquable, Roos n’a manqué aucune rencontre et n’a jamais commencé une seule rencontre en tant que remplaçant. Véritable pilier du pack sud-africain, Evan Roos a été d’une importance capitale dans la saison dorée des Stormers. Le jeune numéro 8 termine avec 826 mètres gagnés sur la saison (4e), 261 ballons portés (1er), 60 défenseurs battus (1er) et 6 essais, dont un en finale.

Son impact et sa puissance ont été une force indispensable au succès de la franchise du Cap. Avec un tel phénomène, les Stormers s’assurent un avenir radieux au poste de numéro 8.

L’essai : Moore conclut la symphonie

Cela fait plusieurs années que l’Ulster s’est tourné vers un rugby offensif. Cette année encore, les Ulstermen ont été de véritables poisons offensifs pour chacun de leur adversaire. En quart de finale face au Munster, les Nord-Irlandais lancent leur cavalerie après une touche aux cinquante mètres. Cooney éjecte sur Burns, un premier leurre vient perturber la défense du Munster avant que le ballon n’arrive dans les mains de McCloskey. Le centre fixe et donne sur Hume qui d’une passe sur un pas envoie la fusée Baloucoune plein champ.

L’ailier cavale jusque dans les trente mètres et donne à Stewart Moore qui, à son tour, passe à McIlroy. Cadrage débordement, chistera pour Moore qui n’a plus qu’à conclure un bijou d’essai. Ce soir-là, l’arrière signera un doublé pour envoyer l’Ulster en demi-finale.

Le match : Les Bulls crucifient les Sharks

Fait inattendu, deux équipes sud-africaines se retrouvent en quart de finale de l’URC. Les Bulls accueillent les Sharks à Pretoria et commencent fort. Canan Moodie intercepte un ballon à dix mètres de sa ligne, cavale jusqu’aux cinquante mètres, tape à suivre, et envoie finalement Tambwe à dame. À la treizième minute, les Bulls prennent la marque avant de subir la puissance des Sharks. Sur une touche à cinq mètres, Bongi Mbonambi concrétise un bon maul derrière la ligne.Les buteurs Chris Smith et Curwin Bosch se rendent coup pour coup au pied et envoient leurs coéquipiers à 13-13 à la pause.

Dès l’entame de la seconde période, les Bulls pilonnent la ligne adverse et envoient Marcell Coetzee dans l’en-but. À la 50e minute, même schéma de jeu. À cinq mètres de la ligne des Sharks, les Bulls lancent cette fois-ci une combinaison gagnante. L’essai de Cornal Hendricks donne quatorze points d’avance aux hommes de Pretoria. Mais moins d’une minute plus tard, le demi de mêlée Hendrikse s’engouffre dans un trou de souris pour redonner espoir aux Sharks (27-20). Le score n’évolue plus jusqu’à la 75e minute où après un cafouillage aux trente mètres, Notshe permet aux Sharks de revenir à égalité.

Stupeur à Pretoria, où les supporters imaginent une élimination alors que leurs joueurs menaient de quatorze points.Mais à la 84e minute, Smith crucifie les Sharks d’un drop aux vingt-deux mètres. Libération pour les Bulls, coup de massue pour les hommes de Durban qui voient leurs efforts s’effacer en toute fin de rencontre.