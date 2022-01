Une prostituée sort du silence dans l'affaire de viol présumé concernant un international anglais

Dans son entretien dans le média britannique, la quarantenaire a déclaré que le joueur en question était un des clients les plus fidèles et qu'il la paie 190 euros de l'heure. Concernant l'affaire de viol, elle déclare que l'ancien international a rencontré la victime dans une discothèque à Manchester et qu'il la ramenée dans son appartement. La jeune fille fêtait son dix-huitième anniversaire.

À son sujet, la prostituée de luxe persiste qu'elle n'est en aucun cas impliquée dans cette affaire. Elle raconte les faits de cette manière : "Le lendemain matin, j'ai vu la fille complètement bouleversée dans ma chambre d'amis. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était à moitié nue et dans l'appartement d'une personne étrangère. Elle pleurait et était bouleversée. Elle était choquée et j'étais choquée. Mais j'étais aussi en colère qu'il ait amené cette fille ici dans cet état."

Toujours à propos du joueur, elle le décrit comme une personne "arrogante, qui peut se comporter comme il veut". Elle se défend également d'avoir drogué la jeune fille.

Les Sale Sharks annoncent la suspension de leur joueur

Ce mercredi, le club des Sharks de Sale a annoncé sur ses réseaux sociaux la suspension d'un de leur joueur. Dans son communiqué, la formation de Manchester annonce "qu'elle va coopérer avec la police locale pour les aider dans son enquête" L'identité du rugbyman en question n'a bien évidemment pas été révélée.