Une journée bleue, un choc pour débuter la Premiership... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce mardi

Les Bleus s'imposent en Australie, 31 ans après

L’équipe de France a réussi un exploit majuscule en s’imposant pour la première fois depuis 31 ans en Australie, lors du second test-match (26-28). Le coup est déjà passé près la semaine passée et c’est avec un véritable sentiment de revanche et beaucoup de solidarité, que les bleus d’Anthony Jelonch ont remis les pendules à l’heure en cette veille de 14 juillet...

Geraci touché à une épaule

Le deuxième ligne français du LOU, Killian Geraci a été contraint de sortir peu après son entrée en jeu ce mardi. Sur un plaquage, Geraci a senti une douleur à l'épaule et a été incapable de continuer le match. Il est plus que incertain pour le troisième test match, ce samedi, toujours en Australie.

Les Bleuets deuxièmes du Tournoi U20

Alors que l’Angleterre a réussi le Grand Chelem dans le tournoi des 6 Nations U20 avec une dernière victoire face à l’Italie, Irlande et France se mesuraient ce mardi pour jouer la 2e place dans cette compétition. Les Bleuets ont d’abord été pragmatiques pour prendre les devants avant de bonifier une domination territoriale dans le deuxième acte. Ils réussissent à s’imposer en étouffant peu à peu leurs adversaires, notamment grâce à un efficace jeu de pression. Pour un succès 34 à 28 qui leur permet donc de terminer 2e de ce tournoi des 6 Nations. Sur une ultime bonne note donc.

Un choc Bristol - Saracens pour débuter la Premiership

Le championnat anglais de rugby a annoncé son calendrier pour la saison 2021-22 à venir. La saison débutera le 17 septembre outre-manche, avec un Bristol - Saracens alléchant. Voici le calendrier complet :

Bru annonce la venue de Shaun Venter

Le manager de l'Aviron bayonnais était en conférence de presse ce mardi matin. Il en a profité pour annoncer l'arrivée du demi de mêlée Shaun Venter (1,84m, 88kg). Le Sud-Africain de 34 ans évoluait depuis 2019 au pays de Galles chez les Ospreys. Il remplace Michael Ruru, gravement blessé à un genou.