Une hécatombe en Top 14, Fickou critiqué par Wild... Ce qu'il ne fallait pas manquer mardi ☕️

Top 14 : la Covid chamboule la 22e journée

Plusieurs matchs de Top 14 prévus ce week-end sont reportés à cause de cas de covid. C'est le cas de Brive - La Rochelle qui se jouera le 11 mai et de UBB - Montpellier qui est décalé à dimanche. Des cas supplémentaires ont été détectés dans les rangs brivistes et bordelais. Les tests ont aussi révélés deux cas positifs à Castres, où la rencontre contre Bayonne est elle aussi reportée au 29 avril. Enfin Toulon est toujours en délicatesse après avoir eu des cas depuis deux semaines.

Le docteur Wild règle ses comptes avec Fickou

Après le départ de son trois-quart centre vers le Racing 92 en cours de saison, le propriétaire du Stade français en veut à Gaël Fickou. Dans un entretien dans les colonnes de l'Équipe, il revient sur ce départ : "Je suis très déçu. Déçu par son état d’esprit. Ça ne se fait pas de quitter ses partenaires en cours de saison. Le point de rupture date du jour où Gaël Fickou est venu voir Gonzalo Quesada pour lui dire qu’il ne voulait plus jouer sous les couleurs du Stade Français et qu’il souhaitait partir avec effet immédiat au Racing 92."

Eddie Jones reste sélectionneur de l'Angleterre

La fédération anglaise de rugby a annoncé mardi avoir renouvelé son "soutien entier" au sélectionneur Eddie Jones ce mardi. Sous le feu des critiques après l'honteuse 5e place acquise par le XV de la Rose lors du dernier Tournoi des 6 Nations, le Néo-Zélandais a été reçu par sa Fédération. Ses précédents résultats avec l'Angleterre lui ont sûrement permis de garder sa place. Il a clarifié avec ses supérieurs les points à améliorer.

Plisson finalement disponible contre le Leinster ?

le Stade rochelais est privé de ses deux spécialistes au poste d'ouvreur : Jules Plisson est touché aux ischio-jambiers et Ihaia West s'est blessé à une épaule face à Lyon, samedi. Selon Sud Ouest, l'ancien Parisien pourrait être rétabli plus vite que prévu et donc postuler pour la demi-finale de Champion Cup face au Leinster, le 2 mars. En face, Sexton est toujours incertain après avoir encore subi une commotion cerébrale.

Pierce Phillips quitte Agen

Le deuxième ligne anglais du SUA a signé à Edimbourgh. Phillips (28 ans), a été titulaire à 10 reprises cette saison sous le maillot agenais. Le monstre physique (2,03m et 117kg) découvrira son troisième championnat l'an prochain. "Je suis très excité de rejoindre l'équipe d'Edimbourg."