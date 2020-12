Une française joueuse de la décennie, Diamond quitte Sale... Les 5 infos de ce mardi

Jessy Tremoulière élue joueuse de la décennie

Cocorico ! World Rugby organisait une émission sur ses réseaux sociaux pour remettre les distinctions individuelles de la décennie et le titre de meilleure joueuse à XV est revenu à Jessy Trémoulière. La Française de 28 ans était en concurrence avec Emily Scarratt, meilleure joueuse du monde en titre, ou encore la Néo-Zélandaise Portia Woodman, championne et meilleure joueuse du monde en 2017. Durant la soirée, Safi N’Diaye (32 ans, 76 sélections) a également été mise à l’honneur en tant que membre de l’équipe type de la décennie au poste de numéro huit aux côtés de Néo-Zélandaises et d’Anglaises.

Steve Diamond quitte Sale

Après dix années passées à manager l'équipe des Sharks de Sale, Steve Diamond a annoncé, à la surprise générale, qu'il mettait fin avec effet immédiat à son contrat : "J'ai pris la décision de me retirer." Du reste, Paul Deacon va assumer l'intérim en attendant la nomination éventuelle d'un nouveau coach.

Toulouse part "à la conquête des étoiles"

Le Stade toulousain a dévoilé son nouveau maillot pour la Coupe d'Europe 2020-2021. En lien avec l'ESA (Agence Spatiale Européenne) et Thomas Pesquet, c'est à la Cité de l'Espace que les derniers champions de France ont pu faire admirer ce maillot unique. Dessus, on retrouve des petits dessins rappelant l'histoire de Thomas Pesquet. Pour autant, Toulouse devra attendre la réception d'Exeter pour pouvoir l'arborer.

D'anciens pro attaquent World Rugby en justice

70 joueurs, dont Carl Hayman, ancien pilier des All Blacks et Toulon, lancent une action en justice d'une ampleur inédite dans le monde du rugby. Selon Le New Zealand Herald, ils ont sollicité un cabinet d’avocats britannique pour porter le sujet des commotions cérébrales devant les tribunaux. World Rugby ainsi que les Fédérations anglaise et galloise seraient notamment ciblés par les plaignants.

Le capitaine de Toulon, Carl HaymanIcon Sport

Pas de public dans les stades avant janvier

Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'a annoncé ce mardi matin sur l'antenne de BFM TV : les stades resteront vides de leur public "jusqu'à janvier, au minimum". Avant de préciser que le gouvernement travaille sur des jauges proportionnées aux capacités d'accueil des enceintes. "La date exacte se confirmera en fonction de l'évolution épidémique. Quand cela aura lieu, cela se fera dans une perspective proportionnelle. Pas un chiffre en valeur absolue, comme par le passé, avec par exemple 5000 personnes. Plutôt un chiffre proportionné à la taille de l'endroit. Cela peut être 25 % de la capacité du stade, 1 siège sur 4, ou 1 siège sur 2. Tout cela se pilotera en fonction de l'évolution épidémique."