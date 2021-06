Botia capitaine des Fidji, une enquête ouverte pour le BO... Ce qu'il ne fallait pas louper hier ☕

Biarritz : enquête préliminaire ouverte

Alors que le préfet Eric Spitz avait pointé un dépassement de la limite de 5000 personnes au stade lors du match d'accession au Top 14 entre Biarritz et Bayonne samedi dernier, de la vente d'alcool à emporter dans l'enceinte et un envahissement du terrain après la rencontre, le procureur de Bayonne Jérôme Bourrier a annoncé avoir ouvert ce mardi une enquête préliminaire. L'enquête est désormais confiée à la Sécurité publique de Bayonne.

Botia capitaine des Fidji pour la tournée d'été

Le sélectionneur des Fidji, Vern Cotter, a annoncé le groupe des trente-trois joueurs sélectionnés pour affronter la Nouvelle-Zélande les 10 et 17 juillet prochains. Le trois-quarts centre de La Rochelle Levani Botia sera le capitaine des Fidji pour cette tournée d'été, notamment en raison de l'absence de Semi Radradra qui est toujours retenu par son club des Bears de Bristol.

Des équipes sud-africaines en Coupe d'Europe

L'ancienne Ligue Celte, devenue Pro 14 lors de l'intégration de deux formations italiennes, devient maintenant le United Rugby Championship avec l'arrivée de quatre équipes sud-africaines. Seize équipes vont s'affronter dans cette nouvelle compétition. La création de l'United Rugby Championship est une révolution puisque cette compétition pourra permettre aux formations sud-africaines de se qualifier pour la Coupe d'Europe dès l'édition 2022/2023 même si l'URC et l'EPCR, organisatrice des compétitions européennes, n'ont pas encore signé officiellement le contrat.

Clerc en prêt à Provence Rugby

Le Castres olympique a officiellement annoncé le prêt de son deuxième ligne Dorian Clerc (22 ans) à Provence Rugby la saison prochaine. Formé au CO, l'intéressé a participé à quatre matchs de Top 14 et deux de Challenge Cup lors de l'exercice qui vient de s'écouler. A Aix-en-Provence, le joueur retrouvera notamment son ancien manager Mauricio Reggiardo.

L'Irlande avec onze nouveaux pour affronter le Japon et les Etats-Unis

Onze joueurs non-capés ont été appelés lundi par le sélectionneur Andy Farrell dans le groupe du XV d'Irlande, où figurent également le troisième ligne Caelan Doris et l'ouvreur Joey Carbery, en vue des test-matches contre le Japon et les Etats-Unis. Le deuxième ligne du Leinster, James Ryan, sera le capitaine de cette sélection irlandaise forte de 37 joueurs, en l'absence du demi d'ouverture Johnny Sexton. "Johnny (Sexton), Cian (Healy) et Keith (Earls) n'ont pas été sélectionnés afin de permettre à d'autres joueurs d'emmagasiner de l'expérience", a expliqué lundi Andy Farrell.