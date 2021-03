France - Écosse le vendredi 26 mars ?

Information Midi Olympique, à la suite d’une réunion entre la LNR et la FFR, c’est la date du vendredi 26 mars qui a été retenue pour jouer le match reporté France - Écosse. Le Comité des 6 Nations en a été informé, l’Écosse ne serait pas contre à la condition que ses joueurs évoluant en Angleterre soient libérés. La date du mardi 9 mars était sortie du chapeau, comme révélé sur le site lequipe.fr, mais les dirigeants écossais souhaitent qu’il y ait un délai d’au moins quatorze jours entre la date du dernier cas positif et la tenue du match. Or, celui d'Uini Atonio a été détecté ce jeudi 25 février. Réponse définitive attendue ce lundi.

Le Pays de Galles en route vers le Grand chelem ?

Trois sur trois pour le Pays de Galles qui a largement dominé l’Angleterre ce samedi à Cardiff (40-24). Un succès solide des Gallois qui ont lourdement sanctionné l’indiscipline anglaise et qui grappillent même le bonus offensif. Le XV du Poireau remporte la Triple Couronne et s’installe confortablement en tête du Tournoi 2021. Après les deux succès contre l'Irlande et l'Écosse, le Pays de Galles peut rêver de Grand chelem avant d'affronter l'Italie et la France. Qui pourra arrêter les Gallois ?

La France passe 3e nation mondiale

Alors qu'il n'a pas pu disputer son match contre l'Écosse, le XV de France remontera tout de même à la troisième place du classement mondial lundi. Quatrièmes la semaine dernière, les Bleus profitent de la défaite de l'Angleterre face au pays de Galles samedi, lors du Tournoi des six nations. Troisième nation mondiale, la France ne l'a plus été depuis 10 ans, c'est dire la forme de ma séléction tricolore. Sur le podium, le XV de France se situera derrière l'Afrique du Sud, première et lauréate de la Coupe du monde 2019, et la Nouvelle-Zélande, deuxième.

Toulouse s'impose à La Rochelle et reprend la tête du Top 14

Le Stade toulousain s'est imposé à La Rochelle lors du choc en retard de la 15e journée de Top 14 ce samedi (11-14). Il fallait remonter au 24 mars 2019 pour trouver trace d’une défaite de La Rochelle sur ses terres, et c’était déjà face à Toulouse…Les hommes d'Ugo Mola profitent de ce succès acquit dans les dernière minutes pour redevenir leader du championnat devant le Racing. La Rochelle reste 4e. Dans les autres match en retard du week-end, Clermont s'est imposé largement à Agen (16-52) et Bayonne a créé la surprise à Toulon (14-16).

Féminines : les "deux cas suspicieux" au sein de France 7, finalement négatifs

L'équipe de France féminine de rugby à VII s'est retirée du tournoi de Madrid, programmé samedi et dimanche, après "deux cas suspicieux à la Covid-19", qui se sont avérés négatifs après de nouveaux tests, a précisé samedi soir la Fédération française de rugby (FFR). "Suite à la détection de deux cas suspicieux au sein de l'effectif, de nouveaux tests RT-PCR ont été réalisés cet après-midi. Les deux cas identifiés sont testés négatifs à la Covid-19", a fait savoir dans la soirée la FFR via un communiqué. Le tournoi de Madrid marque le grand retour du rugby à sept international, qui avait disparu depuis la paralysie du circuit mondial des World Series début mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.