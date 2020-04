Une date de reprise prévue pour la NRL, nouvelle recrue à Aurillac... Les 5 infos de ce jeudi

La reprise de la NRL prévue le 28 mai

Comme pressenti depuis quelques jours, la NRL reprendra ses droits plus tôt que prévu. Une réunion a eu lieu ce jeudi pour discuter du changement de calendrier requis pour la saison 2020. Après un échange téléphonique, le commissaire de l'ARL, Wayne Pearce, a déclaré : "Je suis heureux d'annoncer que nous prévoyons un retour à la compétion le 28 mai.Nous n’avons pas encore les détails de la structure. Aujourd’hui nous n’avons statué que sur la date de départ, nous n’avons pas encore finalisé ce à quoi ressemblerait la compétition. Nous avons confirmé cette date pour donner une certitude aux joueurs, aux clubs, et à des milliers de personnes qui sont sans emploi depuis la suspension du championnat."

Les Wasps confirment leur entraîneur par intérim

Nommé entraîneur principal des Wasps par intérim après le départ du directeur du rugby Dai Young le 18 février dernier, Lee Blackett (37 ans) a été confirmé par sa direction et nommé au titre d'entraîneur en chef pour le prochain exercice. L'intéressé, qui était auparavant en charge des trois-quarts et de l'attaque, possède un bilan reluisant depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe anglaise, avec trois victoires en quatre matchs, avant l'arrêt du championnat causé par l'épidémie de coronavirus. Blackett sera accompagné dans son staff par Pete Atkinson, lequel deviendra responsable de la performance à la fin de son contrat avec l'Italie, et d'un nouvel entraîneur des avants en la personne de Richard Blaze.

Oyonnax ferme sa cagnotte à plus de 15 000 €

Comme prévu, le club d’Oyonnax a clôturé sa cagnotte dédiée au Centre Hospitalier du Haut-Bugey ce mercredi. C’est pas moins de 15 740€ qui ont été récoltés, soit une belle somme réunie par le club de l’Ain, qui évolue en Pro D2. Après les 83 000€ obtenus par Toulouse, les supporters de rugby en France montrent une nouvelle fois leur générosité.

Aurillac signe un pilier nantais

Le club cantalien a annoncé l'arrivée pour la saison prochaine du pilier gauche Alexandre Plantier (28 ans). Le joueur, qui évoluait en Fédérale 1 au Stade Nantais depuis 2016 après être passé par Strasbourg, s'est engagé pour deux saisons en faveur d'Aurillac.

Florent Campeggia s'engage à Bourg-en-Bresse

Si son avenir semble encore se dessiner en Fédérale 1 la saison prochaine, l'USBPA n'en oublie pas d'améliorer son effectif. Le club aindinois vient d'officiliser l'arrivée de Florent Campeggia (24 ans) en provenance de Rouen. Le demi de mêlée formé à Lyon a disputé 18 matchs de Pro D2 cette saison, pour 10 titularisations.