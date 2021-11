Un véritable succès pour le gala de charité de l'assocation Rugby au coeur

Il y avait du très beau monde dimanche 22 novembre au Pavillon Gabriel pour ce gala de charité en faveur de Rugby au coeur, le fonds de dotation de la Coupe du monde de rugby 2023. Jean-Pierre Rives, qui en est le président, était entouré de Claude Atcher (directeur général France 2023), de Bernard Laporte (président de la Fédération française de rugby) et d'anciens internationaux comme Yannick Jauzion, Philippe Sella, Xavier Garbajosa, Yannick Nyanga, Raphaël Ibanez, ou Christian Califano.

L'objectif de cette oeuvre caritative est clair : soutenir des dizaines de projets divers comme l'inclusion des personnes en situations de handicap, l'accompagnement de mineurs isolés étrangers mais également le soutien aux femmes victimes de violences conjugales. En tout, 80 projets en faveur de l'éducation, l'inclusion et l'équité ont été soutenus et plus 200 000 euros ont été récoltés.

Mis au enchère, une quinzaine d'expériences et d'objets comme de le dernier maillot porté par le légendaire ailier All Blacks Jonah Lomu, avec son club de Marseille-Vitrolles. Et pour illustrer l'ambiance "valeurs Ovalie" de cette soirée, le tout nouvel acquéreur de la tunique de Lomu a cédé son nouvel achat à Claude Atcher. Un geste remarquable et fort de sens.

"Je crois que le rugby permet à ceux qui le peuvent le moins, parce qu'ils sont timides ou parce qu'ils viennent d'autres milieux, de grandir, d'ouvrir les yeux, de voyager et de devenir quelqu'un" a déclaré Jean Pierre Rives. Le président de World Rugby, Sir Bill Beaumont, lui aussi présent à cette soirée a pris la parole : "Grâce à la générosité des donateurs, Rugby au coeur sera en mesure d'apporter son soutien à des milliers d'enfants en France et partout dans le monde".

Une cause évidemment remarquable à laquelle les grands acteurs du rugby se sont joints, mais où le public peut également apporter sa pierre à l'édifice en passant par ce lien.