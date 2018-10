Un seconde ligne à Toulon, un joker pour Nevers... Les 5 infos qu'il ne fallait pas manquer ce mardi

Brian Alainu'Uese arrive à Toulon

Le deuxième ligne néo-zélandais de 24 ans (2m pour 124kg) arrive dans le Var. Brian Alainu'uese vient renfoncer l'effectif Rouge et Noir en tant que joueur additionnel. Il a signé pour une année plus une année en option. Appelé cinq fois avec les Samoa U20, il évoluait jusqu'alors à Glasgow.

L'appel de Toulon en parti rejeté

Le RCT est condamné par European Professional Club Rugby (EPCR) à payer 75 000€ et 25 000€ supplémentaires avec sursis pendants trois ans. Le retrait de cinq points avec sursis ne sera effectif que lors de cette saison 2018-2019 et non pour trois ans, comme c'était prévu lors de la première audience en juillet dernier.

Boudjellal / EPCRRugbyrama

Nevers : Hikawera Elliot en joker

Nevers, actuel troisième de Pro D2, va accueillir un renfort de poids dans les jours à venir : Hikawera Elliot (32 ans), talonneur néo-zélandais récemment passé par Oyonnax, s'est engagé comme joker médical avec le club de la Nièvre. All Black à sept reprises, l'ancien joueur des Chiefs peut aussi évoluer en troisième ligne.

DAZN diffuseur exclusif des coupes d'Europe dans six pays

La Champions Cup et la Challenge Cup seront diffusées en exclusivité par DAZN dans six pays : en Italie, au Japon, au Canada, en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Le service de streaming sportif a remporté les droits exclusifs pour les quatre saisons à venir, dès l'édition 2018-2019 qui commence ce vendredi.

Bristol insiste pour Victor Vito

Le troisième ligne néo-zélandais, élu meilleur joueur du Top 14 en 2017, arrivera en fin de contrat avec le Stade rochelais à la fin de la saison. Une situation qui attise les convoitises et notamment celles de l'ambitieux club anglais des Bristol Bears, comme le révèle Midi Olympique.