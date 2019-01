Un Racingman songe à arrêter sa carrière, un vannais prolonge... Voici les 5 infos de ce vendredi

Pat Lambie, vers la fin de carrière ?

Comme révélé dans notre édition Midi Olympique de ce vendredi 18 janvier, l’ouvreur ou arrière sud-africain du Racing, Patrick Lambie, qui a repris le chemin de l’entraînement envisage de mettre fin à sa carrière. Le joueur, qui a subi plusieurs commotions cérébrales, ces derniers mois, se poserait pas mal de questions sur son avenir et sa santé.

Pat Lambie (Racing 92)Icon Sport

Kévin Burgaud prolonge une saison à Vannes

Kevin Burgaud (¾ centre) sera à nouveau vannetais pour une 11ème année au sein du RC Vannes. Ses dernières prestations ont en effet totalement convaincu le staff technique qui a proposé au club de lui accorder une saison supplémentaire.

Le Racing 92 aligne son équipe type contre les Scarlets

Pour conforter leur 1er place, les Franciliens pourront compter sur la quasi-totalité de leur effectif. Hormis Ben Tameifuna, absent, tous les cadres seront alignés samedi face aux Scarlets. À noter l'association du trio Dulin-Zebo-Imhoff.

Fin de l'aventure européenne pour Montpellier

Montpellier devait gagner pour se qualifier, malgré une belle résistance à Édimbourg, Montpellier n'a pu réaliser l'exploit d'aller s'imposer à Murrayfield et s'inclinent (19-10). Les Écossais pour leur part atteignent pour la troisième fois de leur histoire le stade des quarts de finale.

Champions Cup - Edimbourgh contre MontpellierIcon Sport

Oyonnax prend la seconde place en Pro D2

La belle série biterroise a pris fin à Charles-Mathon. Après deux mois et demi d’invincibilité et six victoires consécutives, les Héraultais n’ont pas pu créer l’exploit chez l’ancien pensionnaire de Top 14 (23-13). Oyonnax passe donc devant Bayonne et devient le dauphin de Nevers avec le même nombre de points.