Dans l’attente du rapport complet de l’inspection du travail, attendu courant septembre, et au regard des premiers éléments transmis par un comité d’éthique sur l’ambiance de travail au sein des murs de France 2023, la ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra a donc décidé, lundi soir, de procéder à la mise à pied à titre conservatoire de Claude Atcher, directeur général du GIP France 2023. Une décision qu’elle explique ce mardi dans les colonnes de L’Équipe. Voici ce qu’il faut en retenir.

Le malaise des salariés et "les pratiques managériales alarmantes"

Si elle attend encore les conclusions de l’inspection du travail, qu’elle avait elle-même saisie en juin 2022 au sujet du climat social et du management de Claude Atcher à la tête du GIP France 2023, la ministre a décidé de le suspendre à titre conservatoire. Elle s’appuie sur un premier rapport, celui du comité d’éthique, confirmant "un profond malaise social, une crise de confiance aiguë, la souffrance des salariés et donc les risques psychosociaux. J'ai jugé que nous devions agir et que nous devions agir très vite."

Amélie Castéa-Oudéra poursuit : "Ce qui est capital, c'est la sécurité, la santé des salariés, de préserver l'alignement dans la gouvernance et d'aider les équipes à repartir du bon pied." Un rebond qui pourrait passer par le licenciement de Claude Atcher, si l’inspection du travail rendait des éléments étayés en ce sens. "Ce que j'attends maintenant, c'est que les pratiques managériales qui ont été identifiées et que je qualifie d'alarmantes fassent l'objet par l'inspection du travail d'une qualification juridique, qu'on ait quelque chose qui soit étayé sur le plan juridique. C'est tout le sens de la démarche."

Claude Atcher France 2023Icon Sport

Atcher aurait refusé une mise à l’écart "d’un commun accord"

Toujours au sujet de l’issue de cette crise de structure qui vit l’institution France 2023, Oudéa-Castéra poursuit. "Cette mise à pied conservatoire vise à protéger la santé, la sécurité des salariés. Elle va impliquer nécessairement l'enclenchement d'une procédure disciplinaire. On verra si cette procédure disciplinaire, au vu des conclusions de l'inspection du travail, requiert de procéder à un licenciement."

Pour ne pas en arriver là, la ministre avait d’abord cherché une solution à l’amiable. "On a travaillé sur différents scénarios. On a pensé à un moment avoir une modalité de mise à l'écart qui soit prise d'un commun accord. Ce scénario n'a pas pu être activé."

D’où le choix d’une mise à pied à titre conservatoire, qui devrait être ratifiée ce vendredi (2 septembre), lors d’un conseil d’administration du GIP convoqué en urgence. "Cette phase est compliquée pour les collaborateurs. Certains aujourd'hui, souffrent, ont peur, sont dans des situations de stress important. Cet état de souffrance de collaborateurs est quand même très préoccupant. Je prends très au sérieux ces risques psycho sociaux et je veux vraiment aider la structure à repartir de l'avant, reprendre confiance, aider les équipes sur l'organisation de certains de ces programmes stratégiques à vraiment avoir une mission d'appui à leur côté et aider le rebond de la structure."