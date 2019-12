Un Parisien prolonge, plusieurs blessés à Lyon... Voici les 5 infos de vendredi

Etien reste à Paris

Bonne nouvelle pour le Stade français qui a annoncé la prolongation d'une de ses pépites au poste d'ailier. En effet, Lester Etien, arrivé la saison dernière en provenant de Massy, continuera son aventure jusqu'en 2022 minimum. Cette saison, il a été titularisé à onze reprises ce qui prouve que le staff lui fait grandement confiance. Son profil atypique fait de lui un joueur dangereux du dispositif parisien. Bien entendu, l'ancien massicois fera tout son possible pour maintenir le club de la capitale au sommet de l'Élite française.

De Villiers rejoint l'Écosse

L'ancien entraîneur du Stade français, licencié il y a quelques semaines tout comme le reste du staff d'Heyneke Meyer, n'a pas tardé pour retrouver un poste. En effet, vendredi matin, la Fédération écossaise de rugby a annoncé son arrivée en tant qu'entraîneur de la mêlée, lui qui est un spécialiste en la matière car ancien pilier droit international. Mais ce n'est pas tout, une autre figure rejoint le staff du XV du Chardon, à savoir Steve Tandy, ancien coach des Waratahs ou encore des Ospreys au pays de Galles.

Parra reste, Laidlaw s'en va

Alors qu'il avait émis l'idée de quitter le club, Morgan Parra a finalement annoncé à son président qu'il resterait en Auvergne la saison prochaine. Alors que Charlie Cassang devrait disposer d'un bon de sortie, Graig Laidlaw serait aussi sur le point de quitter les Jaunards. Mais Clermont avait déjà anticipé ces départs puisque Sébastien Bézy a été engagé en début de saison et rejoindra le club en fin d'exercice. D'autres joueurs devraient quitter leurs différents clubs comme Rhys Webb ou encore Alexi Balès et Paul Abadie, qui pourraient bénéficier d'un bon de sortie.

Le Lou touché par une hécatombe de blessures

Le club lyonnais n’est pas épargné par les blessures pendant la période des fêtes, avec quatre nouveaux joueurs qui se sont rajoutés à la liste des absents, ce alors que le LOU vient de perdre sa place de leader. Tout d’abord Baptiste Couilloud, sorti très tôt après un plaquage de Jody Jenneker et touché à l’épaule droite. Le demi de mêlée sera absent entre six et huit semaines, le temps de soigner une disjonction acromio-claviculaire. Les autres pépins concernent le troisième ligne Carl Fearns (ischio-jambiers) et le centre Thibaut Regard (mollet), qui seront absents entre quinze jours et trois semaines. L’ailier ou arrière Toby Arnold manquera également à l’appel pendant une quinzaine de jours.

Carl FearnsRugbyrama

Nostadt jouera bien à Castres la saison prochaine

Depuis plusieurs semaines, l’avenir du pilier gauche allemand d’Aurillac Julius Nostadt (27 ans) est scellé puisque, comme évoqué dans ces colonnes, ce dernier va évoluer à Castres la saison prochaine. Mais l’information n’avait pas encore été officialisée. Cette fois, elle l’est car l’international (30 sélections), qui a disputé dix rencontres de Pro D2 depuis l’entame de l’exercice en cours (six comme titulaire), l’a confirmé ces derniers jours à un média allemand. Il s'agit d'une belle prise pour le club de Pierre-Yves Revol.