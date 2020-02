Un nouvel appelé pour les Bleus, les Boks récompensés... Voici les 5 infos de ce mardi

Dupont et Aldritt au repos, Jelonch invité surprise

Le week-end de Top 14 a fait son lot de dégâts et, dès lundi, la FFR officialisait cinq nouveaux forfaits : Baptiste Couilloud (gastro), Cyril Cazeaux (cheville), Sekou Macalou (hanche), Julien Hériteau (épaule) et Lester Etien (cuisse). Auquel il faut donc désormais rajouter Selevasio Tolofua, remplacé dans le groupe France par Anthony Jelonch.

La star Lam rejoint l'UBB

Un nouveau All Black dans le Top 14. Comme annoncé par Midi-Olympique, l'Union Bordeaux-Bègles a officialisé l'arrivée de Ben Lam pour la saison prochaine. L'ailier des Hurricanes débarquera en France après la saison de Super Rugby. Il sera lié au club de Laurent Marti pour deux saisons.

Cotter se sépare de Montpellier

Information Midi Olympique : depuis lundi, Vern Cotter n’est plus le directeur du rugby du MHR. Libéré de ses trois derniers mois de contrat (jusqu’à juin), d’un commun accord trouvé avec le président Mohed Altrad, il sera officiellement remplacé par Philippe Saint-André dans les prochains jours. A 58 ans, Vern Cotter connaîtra bientôt une deuxième expérience internationale. Après avoir été sélectionneur de l’Écosse (2014-2017), il deviendra à partir de juillet le "boss" des Fidji, avec un premier match programmé le 4 juillet face aux Tonga. Sacré champion de France en 2010 avec Clermont (plus un titre en Challenge européen entre 2006 et 2014), l’ancien coach des avants des Crusaders, titré en Super rugby en 2005 et 2006, s’est donc lancé un ultime défi : faire des "Flying Fijians", somme de talents incroyables, une équipe compétitive pour la Coupe du monde 2023 en France.

Les Springboks distingués

L'équipe sud-africaine, championne du monde en 2019, a été récompensée lors des Laureus World Sport Awards 2020 hier soir à Berlin. Les Springboks ont obtenu le titre d'équipe de l'année, battant notamment le club de football de Liverpool ou encore l'écurie de F1 Mercedes. François Louw, Cheslin Kolbe, Faf de Klerk, Schalk Brits et le capitaine Siya Kolisi ont reçu le trophée. Les Boks n'étaient pas les seuls rugbymen engagés. L'équipe du Japon était nominée dans la catégorie révélation de l'année pour son beau parcours en coupe du monde tandis que le demi d'ouverture Christian Lealiifano était nominé dans la catégorie comeback de l'année. L'Australien avait retrouvé la sélection nationale après avoir vaincu une leucémie.

Saison terminéé pour Paiva

Thierry Paiva, pilier gauche de Bordeaux-Bègles leader, du Top 14, qui s'est gravement blessé au tendon rotulien samedi contre Lyon (37-19), ne rejouera plus cette saison, a-t-il annoncé lundi soir sur son compte Instagram."Après ma blessure survenue ce week-end contre Lyon, saison terminée. Rupture du tendon rotulien, opération programmée ce jeudi, 6 à 9 mois d'arrêt. Déçu de les quitter, je souhaite une bonne fin de saison à mes coéquipiers", a écrit le joueur qui a passé des examens médicaux lundi.