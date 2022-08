Un nouvel actionnaire à Brive, Penaud et Villière lorgnent les JO 2024... Les cinq infos de ce lundi

Journée historique pour le CA Brive. Le club corrézien a officialisé ce lundi l'arrivée de Ian Osborne. L'Anglais devient le nouveau premier actionnaire du club avec l'objectif de hisser Brive parmi les meilleurs clubs français dans les cinq années à venir. "Brive est très enthousiaste de l’arrivée d’un nouvel actionnaire, Ian Osborne, au sein de notre club. La décision de Ian d’investir s’est faite à la suite d’un long examen de nos structures, de nos finances, de nos sponsors, de nos fabuleux supporters et de l’énorme potentiel de notre rugby. Je suis d’abord et avant tout impressionné par sa passion et sa connaissance pour le rugby et tout particulièrement pour le rugby français. Bienvenue en Corrèze, Ian !"

Présents lors de la causerie de rentrée de la LNR, Damian Penaud et Gabin Villière ont confié regarder avec ambition les prochains Jeux olympiques, qui se dérouleront à Paris en 2024. Pour rappel, l'épreuve de rugby olympique se déroule à 7, une discipline que connaît déjà bien Villière, pour avoir disputé plusieurs étapes du World Tour avec France 7 dans sa carrière. "C’est une échéance qui est très importante pour tous les mecs qui sont passés par le 7, car c’est tous les 4 ans, reconnaissait Villière, qui a déjà disputé plusieurs compétitions avec France 7 en World Series. Qui plus est, ces JO ont lieu en France, donc c’est un rendez-vous capital."

Les problèmes financiers du club de Worcester pourraient permettre à plusieurs clubs de récupérer quelques joueurs intéressants si jamais les Warriors devaient mettre la clé sous la porte. Le Racing 92 surveillerait de près l’évolution du dossier car le club francilien ne serait pas insensible au CV de l’ailier international écossais Duhan Van der Merwe. Après quatre saisons à Edimbourg, le joueur d’origine sud-africaine avait rejoint le club anglais de Worcester à l’été 2021 et pourrait maintenant effectuer un retour en France dans les prochaines semaines.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, la deuxième ligne Lénaïg Corson (33 ans) a annoncé sa retraite internationale, après avoir disputé une trentaine de match avec les Bleues. L'ancienne joueuse de Rennes et du Stade français restera l'une des premières Françaises à avoir obtenu le statut professionnel. Passée également par l'équipe de France à 7, la Bretonne rejoindra prochainement le championnat anglais, pour un ultime challenge.

Terrible nouvelle pour le Leinster. Le club irlandais a annoncé ce lundi la retraite de Conor O'Brien. À seulement vingt-six ans, le centre est contraint de mettre un terme à sa carrière à cause d'une rupture de son tendon d'Achille, subie en fin d'année dernière. "C'est une décision très difficile à prendre ou plus précisément, une conversation très difficile à avoir avec les médecins, mais au cours des dernières années, nous n'avons rien ménagé pour essayer de me remettre sur pied. Je tiens à remercier de tout cœur mon physiothérapeute Karl Denvir et le médecin de l'équipe, le professeur John Ryan pour toute leur aide" a déclaré O'Brien auprès du site du Leinster.