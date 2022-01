Un nouveau sponsor pour les All Blacks, deux reports en Pro D2... Les 5 infos de ce jeudi !

La Nouvelle-Zélande dévoile son nouveau maillot sponsorisé par Altrad

C'est avec un nouveau maillot que la Nouvelle-Zélande débute l'année. Ce maillot, toujours noir comme c'est de coutume avec les All Blacks, arbore désormais le sponsor Altrad, qui apparaît sur la poitrine des joueurs. Un partenariat de six ans entre la Fédération néo-zélandaise et le leader mondial des services industriels et équipements de construction.

Deux matchs de Pro D2 reportés

La LNR a annoncé le report de la rencontre qui devait opposait Bourg-en-Bresse et Aurillac ce vendredi. Dans un communiqué officiel, la Ligue explique que les promus bressans "se trouvaient effectivement dans l'incapacité de jouer dans les conditions prévues par le nouveau protocole". À Narbonne, en ce début de semaine, sept joueurs supplémentaires ont été testés positifs au Covid-19. En manque de première ligne et surtout de talonneur, le Racing Club Narbonnais à son tour n'est pas en capacité d'affronter Provence Rugby ce vendredi soir. Les deux rencontres sont donc reportées au 3 février prochain à 19h.

Le club d'Exeter change son logo

Les Chiefs d'Exeter ont dévoilé aujourd'hui leur nouveau logo. Ils abandonnent la figure amérindienne qui ornait le blason du club et qui avait alimenté quelques polémiques ces dernières années notamment au niveau de l'appropriation de l'imagerie des tribus amérindiennes. Le nouveau symbole des Chiefs représentera un guerrier celte de la tribu des Dumnonii.

Kolisi élu joueur sud africain de l'année par sa fédération

La fédération sud-africaine annoncé ce matin que leur capitaine champion du monde Siya Kolisi avait été élu joueur sud africain de l'année. Le troisième ligne aile des Springboks (30 ans, 71 sélections) victorieux des Lions Britanniques et Irlandais cet été, a également battu le Pays de Galles et l'Ecosse cet automne, avant d'être tenu en échec à Twickenham par les Anglais.

Demotte et Desmaison prolongent à Agen

Bonne nouvelle pour les supporters agenais. Après Farré et Rokoduru, Agen a annoncé ve jeudi sur ses réseaux sociaux les prolongations de contrat de William Demotte (30 ans) et de Walter Desmaison (30 ans). Le deuxième ligne et le pilier sont désormais liés au SUA jusqu'en juin 2025. Les deux hommes sont des cadres du groupe agenais, qui lutte pour se maintenir en Pro D2.