Un nouveau projet pour l'USAP, la compo du Stade Toulousain... Les 5 infos de ce vendredi

Perpignan : Rivière présente le projet "USAP 2023"

Au cœur d’une saison cauchemardesque en Top 14, le président de Perpignan François Rivière a présenté, ce jeudi soir à ses partenaires, un plan quadriennal pour l’avenir du club catalan. Budget, infrastructures, formation, recrutement, staff, équipementier… Ce projet intitulé "USAP 2023" vise à pérenniser les Sang et Or au haut niveau. François Rivière a annoncé que le budget de Perpignan serait de 11 millions d’euro l’an prochain, soit l’un des plus élevés de l’antichambre de l’élite du rugby français. Le club catalan a aussi annoncé l'arrivée d'un nouvel équipementier à partir de la saison prochaine avec la Marque Adidas.

Chris Ashton de retour pour affronter La Rochelle

Le trois-quarts aile de Sale est de retour pour défier le Stade Rochelais en demi-finale du Challenge Cup ce samedi. Passé par le RCT, Chris Ashton a inscrit 7 essais cette saison en Challenge Cup et reste un véritable poison pour les défenses adverses. L’anglais avait fait des ravages lors de son passage sur la Rade en terminant meilleur marqueur d’essais du Top 14. Sa pointe de vitesse sera un atout de poids pour les Sharks afin de faire tomber les Charentais dans leur antre de Marcel Deflandre.

Beheregaray : "il faut quoi pour une sanction adéquate ? Finir en chaise roulante ? Mourir ?"

Le joueur de Clermont, Yohan Beheregaray, sérieusement blessé à l'épaule à la suite d'un plaquage de Iosefa Tekori, la semaine dernière au Stadium, a réagi suite à la décision de la commission de discipline de la Ligue nationale. Le joueur toulousain n'a finalement pas été sanctionné, ce qui a fait vivement réagir le première ligne clermontois. « Il faut être aveugle ou vraiment de mauvaise foi pour passer à côté. Il faut quoi pour une sanction adéquate ? Finir en chaise roulante ? Mourir ? @FFRugby (Fédération française) @LNR réveillez-vous!"

Foley : "Folau a choqué l'équipe par des propos qui n'ont rien à faire dans notre sport"

Bernard Foley, l'ouvreur international australien de la franchise des NSW Waratahs, a déclaré vendredi que son coéquipier en club Israel Folau, suspendu jusqu'à nouvel ordre par la Fédération australienne de rugby après ses propos homophobes, avait "choqué" l'équipe. "Il a choqué l'équipe par des propos qui n'ont rien à faire dans notre sport. Je ne pense pas que Izzy soit un mauvais gars (...) mais je n'approuve pas ce qu'il a fait", explique le demi d'ouverture. Folau, 30 ans et détenteur du record d'essais dans le Super Rugby, fervent chrétien évangéliste, avait suscité un tollé la semaine dernière après la publication d'un message sur son compte Instagram : "Ivrognes, homosexuels, adultères, menteurs, fornicateurs, voleurs, athées, idolâtres, l'Enfer vous attend. Repentez-vous! Seul Jésus peut vous sauver."

Toulouse mise sur la puissance pour sa demi-finale

Ugo Mola et son staff ont fait des choix forts dans la composition d’équipe qui ira défier le Leinster à l’Aviva Stadium ce dimanche. Parmi les surprises, on retrouve le néo-zélandais Pita Ahki titularisé au centre en lieu et place de Romain Ntamack. Iosefa Tekori prend la place de François Cros sur l’aile de la troisième ligne des Rouge et Noir. Enfin, Clément Castets a été préféré à Cyril Baille en tant que pilier gauche.