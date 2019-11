Un nouveau pilier à Colomiers, les Saracens encore une fois sanctionnés... Les 5 infos de ce mardi

Victor Delmas joker médical à Colomiers

Malheureusement pour le club columérin, un des cadres de l'équipe, à savoir Damien Weber, s'est blessé face à Carcassonne. Ce dernier a été victime d'une rupture du tendon d'Achille droit et devrait être absent pour de longs mois. De ce fait, Alain Carré et le staff ont décidé d'engager Victor Delmas en qualité de joker médical. Le pilier droit, passé notamment par Biarritz et Bath, est un ancien de la maison.Il avait quitté le club haut-garonnais en mars 2018 pour rejoindre la Premiership. À 28 ans, Delmas tentera d'apporter sa science de la mêlée à un collectif déjà bien en place.

Premiership - Victor Delmas (Bath)Icon Sport

Les Saracens encore sanctionnés

Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour le club anglais. Après avoir été lourdement sanctionnés en championnat (-35 points au classement et une amende de 6 millions d'euros), les Sarries l'ont été à nouveau mais par l'EPCR cette fois-ci. La raison ? Les champions d'Angleterre n'ont envoyé aucun représentant de leur club lors du lancement officiel de la compétition à Cardiff, étape obligatoire pour toutes les formations engagées. Le montant de cette amende n'a cependant pas été dévoilé.

Montpellier accueille deux champions du monde

Ca y est, ils sont là. Les champions du monde sud-africains sont arrivés dans l'Hérault ce mardi. François Steyn, Montpelliérain depuis 2015, a intégré son compatriote Handré Pollard. Si le polyvalent trois-quart pourrait postuler dès les prochaines rencontres, l'ouvreur en revanche est encore sur la touche. Pollard ne sera sélectionnable qu'à partir de mi-démbre et donc pour la 11e journée de championnat. Une bonne nouvelle pour les Héraultais qui sortent d'un match compliqué au Connacht.

La Nouvelle-Zélande dévoilera son nouveau sélectionneur en décembre

Après avoir écarté Gatland et Joseph, l'adjoint d'Hansen, Ian Foster et le coach des Crusaders Scott Robertson tiennent la corde d'une liste de 26 prétendants. Le prochain sélectionneur sera annoncé au cours du mois de décembre et aura la lourde tâche de faire oublier, d'égaler ou même de rivaliser avec le palmarès de Steve Hansen. Lequel a amené les Alll Blacks sur le toit du monde et en a fait l'équipe la plus redoutée et redoutable de la planète ces dernières années.

Les travaux d'Ernest-Wallon vont bon train

Après la pelouse hybride, d’autres travaux ont actuellement lieu dans l’enceinte des champions de France. Situé entre la boutique et l’entrée du centre d’entraînement, juste en face de la Bodéga, un nouveau réfectoire en rez-de-chaussée est en train de sortir de terre. Par ailleurs, l’actuelle entrée principale des vestiaires sous la tribune, les vestiaires visiteurs ainsi que l’ancienne cantine sont totalement réaménagés.